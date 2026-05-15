Μια αποκαλυπτική καταγγελία ήρθε στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα έξι παιδιά που ζούσαν μέσα στην εξαθλίωση στο διαμέρισμα των 27 τετραγωνικών στο Περιστέρι. Τα τρία αγόρια και τα τρία κορίτσια της οικογένειας διέμεναν παραμελημένα σε ένα δώμα – «τρώγλη», βρώμικο μέσα στα σκουπίδια.

Υπενθυμίζουμε πως το μεσημέρι της Πέμπτης (14/05), οι γονείς (33 και 37 ετών) καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 16 μηνών με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος. Η ποινή αυτή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

«Τα παιδιά ηλικίας 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες»

Μια γυναίκα, η οποία γνώριζε την οικογένεια από το 2019 κατήγγειλε τα σημάδια εμφανούς παραμέλησης των ανήλικων. Η ίδια περιέγραψε σε εκπομπή του «ΑΝΤ1» ότι τα «τα παιδιά ήταν καχεκτικά και συχνά έδειχναν φοβισμένα».

Δείτε βίντεο:

«Τους ξέρω από το 2019 περίπου. Άλλαζαν συχνά σπίτια, παρόλα αυτά κινούνταν εδώ στη γύρω περιοχή. Τα παιδάκια τα ήξερα αρκετά καλά. Τα συναντούσα για κάποια διαστήματα καθημερινά. Ήταν καχεκτικά, κάτωχρα, εμφανώς παραμελημένα, είχαν δερματικά προβλήματα, είχαν χαλασμένα δοντάκια. Ήταν παιδιά με έντονα στοιχεία παραμέλησης πάνω τους. Αισθανόσουν ότι σε αυτά τα παιδιά ασκούνταν και μια ψυχολογική πίεση. Έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας τους με τα μάτια. Ήταν σαν στρατιωτάκια. Τα δύο κορίτσια, που είναι 8-9 ετών, φοράνε ακόμα πάνες. Η μεγάλη κόρη χρειάστηκε να επαναλάβει τη χρονιά στο σχολείο και η μητέρα το επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο, ότι δηλαδή η μεγάλη και η μικρή θα είναι μαζί και η μεγάλη θα τη βοηθά στα μαθήματα».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Επισκέπτονταν πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάθονται σε τρία διαφορετικά τραπέζια: οι γονείς με τα δύο μικρά, τα δύο αγόρια σε άλλο και τα δύο κορίτσια σε άλλο. Έπαιρναν μία μερίδα φαγητό οι δύο γονείς, ψιλοτάιζαν τα δύο μικρά της οικογένειας και τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια κάθονταν χωρίς φαγητό. Όταν τελείωναν το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα φαγητού και τη μοίραζε στα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά».