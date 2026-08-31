Συγκλονισμένη είναι η κόρη του Ντίμη Μαυρόπουλου, Άντζελα, για την τραγωδία που έζησε όταν ο πατέρας της έχασε τη ζωή του από την κακοκαιρία στην Κύπρο.

Ο γνωστός επιχειρηματίας του νησιού βρισκόταν σε σκάφος που βυθίστηκε στην περιοχή Κάβο Γκρέκο και ανασύρθηκε νεκρός.

Το philenews επικοινώνησε με την κόρη του, η οποία, εμφανώς σοκαρισμένη, δε θέλησε να αναφερθεί στις δραματικές λεπτομέρειες όσων έζησε:

«Ένα πράγμα θα σας πω. Τώρα δεν είναι ώρα. Εγώ είμαι ζωντανή. Περάσαμε πολλά και όλη η οικογένεια αυτή τη στιγμή θέλουμε ιδιωτικότητα».

Σε ερώτηση για το αν είναι καλά στην υγεία της, η ίδια περιορίστηκε να δηλώσει:

«Είμαι καλά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο».

Οι προσπάθειες απεγκλωβισμού και η αλληλεγγύη των πολιτών

Τις ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο για να καταγράψει φωτογραφικά την αγριότητα της θάλασσας, χωρίς να γνωρίζει ότι θα βρισκόταν στη μέση μιας επιχείρησης διάσωσης. Στο σημείο βρίσκονταν τουρίστες και πολίτες, οι οποίοι αντιλήφθηκαν άμεσα ότι τα σκάφη κινδύνευαν.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως αρχικά είδε έναν άνθρωπο στο πρώτο μεγάλο σκάφος να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια:

«Έβγαζα φωτογραφίες και είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο μεγάλο πλοίο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του».

Μαζί με άλλους παρευρισκόμενους, ειδοποίησαν την Αστυνομία, κατέβηκαν προς τη θάλασσα και έδεσαν ένα σχοινί για να διευκολύνουν τον απεγκλωβισμό.

«Το πλοίο το πρώτο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα».

Όταν έφτασαν δύο αστυνομικοί, τους ενημέρωσε ότι το σκάφος είχε ήδη υποστεί ρωγμή. Λίγο αργότερα το πλοίο διαλύθηκε, ενώ αστυνομικός βούτηξε στη θάλασσα και με τη συνδρομή των πολιτών ο άνδρας απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Η μοιραία στροφή του σκάφους και οι ριπές των 11 μποφόρ

Ιδιαίτερα δραματική είναι η περιγραφή για την πορεία που ακολούθησε το σκάφος του Ντίμη Μαυρόπουλου. Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ο επιχειρηματίας έθεσε σε λειτουργία τις μηχανές προσπαθώντας να κινηθεί προς τα ανοιχτά, όμως αυτές ξαφνικά έσβησαν.

«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και κτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια».

Το σκάφος δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα και κινδύνευσε να ανατραπεί. Σε εκείνη τη δραματική στιγμή, οι δύο γυναίκες που επέβαιναν μαζί του πήδηξαν στη θάλασσα και κατάφεραν να σωθούν.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή επιχειρούσε ελικόπτερο, με τις αεροναυτικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τα στοιχεία της φύσης.

«Οι βάρκες της Αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν με τίποτε. Πρέπει να ήταν 10-11 μποφόρ οι άνεμοι».