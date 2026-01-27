Ο χώρος που φιλοξενούσε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Το κουφάρι του εργοστασίου «καπνίζει» ακόμη, καθώς μέχρι και ο χάλυβας της κατασκευής έλιωσε από την φωτιά.

Στις στάχτες του υπογείου πέντε γυναίκες εργαζόμενες άφησαν την τελευταία τους πνοή, μία ώρα πριν λήξει η νυχτερινή βάρδια. Νέες γυναίκες και μητέρες ανήλικων παιδιών όλες τους. Επέλεγαν να εργάζονται νύχτα για να έχουν χρόνο για τις οικογένειές τους, στη διάρκεια της μέρας.

Τα θύματα θα ήταν περισσότερα αν δεν είχε προηγηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας, που έγινε αφορμή να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων της βραδινής βάρδιας, από 30 που έπρεπε να είναι σε 12. Η έκρηξη, που έγινε λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα ακούστηκε σαν βόμβα σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων.

Η φωτιά έκαψε αυτόματα την οροφή από το χώρο που εργάζονταν οι άτυχες γυναίκες και εκείνες έπεσαν στην πυρά του υπογείου και αποτεφρώθηκαν. Την ίδια στιγμή, οι 7 άλλοι εργαζόμενοι που βρίσκονταν κοντά στην έξοδο εκσφενδονίστηκαν από το ωστικό κύμα και σώθηκαν.

Καταθέσεις από τους επιζώντες

Σήμερα, οι διασωθέντες θα καταθέσουν στις Αρχές που ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, για όσα προηγήθηκαν και όσα έπεσαν στην αντίληψή τους. Ένα από τα σενάρια που θα ερευνηθούν από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) είναι το αν υπήρξε διαρροή αερίου, που έστω και με ένα απλό σπινθήρα (αναπτήρας ή ακόμη και το άνοιγμα ενός διακόπτη) θα μπορούσε να πυροδοτήσει ακαριαία έκρηξη. Οι καταθέσεις όσων βρίσκονταν στο χώρο έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι πιθανόν να αντιλήφθηκαν μία χρήσιμη λεπτομέρεια για την έρευνα, όπως για παράδειγμα μία οσμή ή την κίνηση που πυροδότησε την έκρηξη.

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης

Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζουν οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά. Το ερώτημα είναι όμως σε αυτή την περίπτωση αν υπήρχε και εάν λειτούργησε το σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών.

Η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Αλεύρι, ζάχαρη, αέρια και ακαριαίες εκρήξεις

Για την ώρα δεν υπάρχει ένδειξη ή μάρτυρας που να αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό οι ιθύνοντες αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία ή ουσία. Ακόμα και το αλεύρι από μόνο του μπορεί να προκαλέσει φαινόμενο ανάφλεξης, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Μάλιστα, υπάρχουν και περιστατικά, όπως το 1981 στη Μεγάλη Βρετανία, όπου υπήρξε έκρηξη σε αλευροβιομηχανία με 9 σοβαρά τραυματίες από το εκρηκτικό μείγμα που δημιουργεί η σκόνη του αλευριού, η οποία, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να πυροδοτηθεί και να προκαλέσει φονική έκρηξη.

Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη. Το 2008 υπήρξε έκρηξη σε εργοστάσιο ζάχαρης στις ΗΠΑ, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, ενώ το 2015 υπήρξε έκρηξη σε αλευρόμυλο και πάλι, στη Βρετανία, με τέσσερις νεκρούς, που και σε αυτή την περίπτωση αποδόθηκε σε νέφος αλευριού.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Άλλωστε, στην ανακριτική διαδικασία προΐσταται από την πρώτη στιγμή και εισαγγελέας που έσπευσε χθες από νωρίς το πρωί στο χώρο.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων εξήγγειλε 24ωρη απεργία για σήμερα, ενώ καταθέτει αίτημα στην εισαγγελία για τη συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα στις έρευνες.

Στη Λάρισα εξάλλου, το Εργατικό Κέντρο διοργανώνει συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία στις 19.00 και αξιώνει να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και να ληφθούν άμεσα όλα τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς.

Νέα ανακοίνωση της Βιολάντα για την έρευνα

Η διοίκηση της «Βιολάντα» ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει «άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης», πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, «με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων» που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η Βιολάντα πενθεί. Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».