Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε η διάσκεψη του ΣτΕ επί της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ, για την επιστροφή των δώρων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Η απόφαση του Δικαστηρίου, αναμένεται να δημοσιευτεί σε ένα περίπου μήνα.

Η επαναφορά των δώρων τέθηκε προς την Κυβέρνηση το φθινόπωρο του 2024 από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κι ακολούθησε αγωγή της ΑΔΕΔΥ, η οποία εκδικάστηκε στο ΣτΕ στις αρχές Ιουνίου του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ είχε απορρίψει σε Ολομέλεια το 2019 (με τις αποφάσεις 1307-1316/2019), την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, παρότι το 6ο τμήμα του τότε, είχε ταχθεί υπέρ της επαναφοράς τους.

Η επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους θα προκαλούσε δημοσιονομικό κόστος 1,8 δις. ευρώ ετησίως. Στη δημοσιονομική παράμετρο θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η σύνδεση των δώρων με τις συντάξεις, καθώς αυτό το κεφάλαιο, της επαναφοράς δηλαδή και των δώρων στις συντάξεις σε μόνιμη βάση, θα είναι το επόμενο που θα ανοίξει αν επανέλθουν τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους.

Υπάρχει πάντως και το ενδεχόμενο μιας «μερικής» επαναφοράς των δώρων με τη μορφή ενός επιπλέον (13ου) μισθού, στο ύψος των 1.000 ευρώ, που καταβαλλόταν ως δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους στο διάστημα 2010-2012 και καταργήθηκε πλήρως από το 2013.