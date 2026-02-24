Συμμαχικές βάσεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή είναι πιθανόν να πλήξει η Τεχεράνη, αντεπιτιθέμενη στα σχέδια του Τραμπ, σε περίπτωση που υπάρξει στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν.

Πληροφορίες που διαρρέουν από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ κάνουν λόγο για «φλυαρία» που εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα στις ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις συνομιλιών, που οδηγεί σε συμπεράσματα για πιθανή ενεργοποίηση πυρήνων της Χεζμπολάχ ή της Αλ Κάιντα, που θα μπορούσαν να οργανώσουν τρομοκρατική επίθεση σε βάρος συμμάχων των ΗΠΑ στην Ευρώπη, απειλή που θα μπορούσε να αφορά και την Ελλάδα, μετά την αναβάθμιση του ρόλου της βάσης ανεφοδιασμού της Σούδας, που ήδη φιλοξενεί από χθες το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford».

Ο ρόλος της βάσης στη Σούδα

Η βάση της Σούδας στην Κρήτη θεωρείται ζωτικής σημασίας, ως κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας στο πλαίσιο των διμερών αμυντικών συμφωνιών ΗΠΑ – Ελλάδας και του ΝΑΤΟ. Η βάση έχει υποστηρίξει αποστολές των ΗΠΑ και των συμμάχων από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου έως επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Around a dozen F-22 jets have transited through the UK en route to the Middle East, while large numbers of F-35s, A-10s, tankers, transports, and special operations aircraft have been spotted at Souda Bay in Greece. pic.twitter.com/IKwbxWjPlB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026



Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις στις υποδομές έχουν ενισχύσει την ικανότητά της να φιλοξενεί προηγμένα αεροσκάφη και δυνάμεις ταχείας ανάπτυξης, ενισχύοντας τον ρόλο της για επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και πέρα ​​από αυτήν. Ήδη από χθες φιλοξενεί μεγάλη δύναμη από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 και A-10, αεροσκάφη ανεφοδιασμού, μεταφορικά σκάφη, καθώς και αεροπλάνα ειδικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη στρατηγική ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων.

Επίσης στη βάση βρίσκεται το εμβληματικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό «USS Mahan», ενώ οι κινήσεις του παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο, καθώς διατηρεί ενεργό το σύστημα γεωεντοπισμού AIS.

Ειδικότερα, η μετακίνηση αυτή των δυνάμεων – ακόμα και στη Σούδα – αποτελεί ένα σαφές μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για μια νέα συμφωνία.

Φόβος για επιθέσεις στην Ευρώπη

Σε ρεπορτάζ που δημοσιεύουν οι New York Times αναφέρονται σε αξιωματούχους, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών και είπαν ότι η αυξημένη «φλυαρία» – κατασκοπευτική ορολογία για τις ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις επικοινωνιών – υποδηλώνει κάποιο επίπεδο σχεδιασμού και συντονισμού επιθέσεων.

Οι απειλές αφθονούν. Υπάρχει ανησυχία μεταξύ των αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών και της αντιτρομοκρατίας ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να στρατολογήσει τους Χούθι στην Υεμένη για να επαναλάβουν τις επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει επίσης ανησυχία στην Ευρώπη ότι οι κρυφοί πυρήνες της Χεζμπολάχ ή ακόμα και η Αλ Κάιντα ή οι θυγατρικές της θα μπορούσαν να λάβουν διαταγές να επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις ή πρεσβείες. Μάλιστα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι κυβερνητικοί αναλυτές παρακολουθούν «πολλές» δραστηριότητες και σχεδιασμούς, αλλά ότι δεν είναι σαφές τι θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια τέτοιας μορφής επίθεση.

«Το Ιράν μπορεί να εργαστεί μέσω πληρεξουσίων για να διεξάγει τρομοκρατικές επιθέσεις που θα αυξήσουν το κόστος για οποιαδήποτε στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ», δήλωσε ο Κόλιν Π. Κλαρκ, εκτελεστικός διευθυντής του Soufan Center, μιας εταιρείας πληροφοριών και συμβούλων για θέματα στρατηγικών επιλογών στη Νέα Υόρκη.

«Κλειδί» οι επιλογές Τραμπ

«Η αβεβαιότητα -αναφέρει το δημοσίευμα- περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση καθώς η ασάφεια γύρω από τους στόχους του κ. Τραμπ που δεν έχουν ακόμη δηλωθεί – επιλογές που κυμαίνονται από περιορισμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων έως την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – μπορεί να οδηγήσει την κυβέρνηση του Ιράν να δει μια αμερικανική επίθεση ως υπαρξιακή απειλή.

Ως αποτέλεσμα, το Ιράν θα μπορούσε να κλιμακώσει τη σύγκρουση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με τρόπους που δεν το έκανε κατά τη διάρκεια των επιθέσεών τους τον Ιούνιο ή μετά τη δολοφονία του στρατηγού Κασίμ Σουλεϊμανί , επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, το 2020».

Η εφημερίδα σημειώνει ότι «στο πλαίσιο της στρατιωτικής ενίσχυσης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες, το Πεντάγωνο έχει στείλει εσπευσμένα επιπλέον συστοιχίες Patriot και άλλα συστημάτα αντιπυραυλικής άμυνας για να βοηθήσει στην προστασία των 30.000 έως 40.000 Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν στην περιοχή. Ωστόσο, μια τρομοκρατική επίθεση (από μέρους του Ιράν) πιθανότατα θα στοχεύσει λιγότερο καλά προστατευμένους στόχους».

Οι κίνδυνοι για την Ευρώπη και οι εκτιμήσεις

«Εάν η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν στοχεύει τον ανώτατο ηγέτη, θα περίμενα απόλυτα ότι η Τεχεράνη θα διατάξει τρομοκρατικές επιθέσεις στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης», δήλωσε ο Κόλιν Κλαρκ.

Επίσης, άλλος ανώτερος Δυτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή γνώριζαν καλά την απειλή πιθανών «υβριδικών απαντήσεων» – συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών επιθέσεων – και ότι οι δυτικές κυβερνήσεις «εξετάζουν συνεχώς» τις εκθέσεις πληροφοριών σχετικά με αυτές τις απειλές.

Την Παρασκευή, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας προειδοποίησε την κυβέρνηση Τραμπ για τους κινδύνους επίθεσης στο Ιράν τις επόμενες ημέρες.

«Οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα ενείχαν τον κίνδυνο να πυροδοτήσουν έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο, θέτοντας σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και αποσταθεροποιώντας τις παγκόσμιες αγορές με τρόπους που θα έβλαπταν τους απλούς Αμερικανούς», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, Δημοκρατικός από το Ρόουντ Άιλαντ.

«Πριν εξεταστεί οποιαδήποτε στρατιωτική δράση, ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον του αμερικανικού λαού, να εξηγήσει γιατί οποιαδήποτε σύγκρουση θα ήταν απαραίτητη, να είναι ειλικρινής σχετικά με τους κινδύνους και το κόστος και να παρουσιάσει μια σαφή στρατηγική με καθορισμένο τελικό στόχο», δήλωσε ο Ριντ, απόφοιτος του Γουέστ Πόιντ και πρώην αξιωματικός της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας.

Οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν επίσης ότι μια επίθεση στο Ιράν θα ήταν σημαντικά πιο περίπλοκη από την επιχείρηση του στρατού στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και θα μπορούσε ενδεχομένως να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Αν και οι «σύμμαχοι» του Ιράν στην περιοχή – η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, οι Χούθι και η κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία – έχουν δεχθεί χτυπήματα ή έχουν εκδιωχθεί τον τελευταίο χρόνο, ό,τι απομένει εξακολουθεί να αποτελεί πιθανή απειλή για τους Αμερικανούς και τα αμερικανικά συμφέροντα, ιδίως στη Μέση Ανατολή, λένε Αμερικανοί και Δυτικοί αξιωματούχοι.

«Ο υπό την ηγεσία του Ιράν αμφιλεγόμενος «άξονας αντίστασης» έχει μειωθεί σημαντικά σε περιοχές που συνορεύουν άμεσα με το Ισραήλ, αλλά εξακολουθεί να είναι ικανός να δράσει λίγο πιο πέρα ​​από αυτό το εύρος σε μέρη όπως το Ιράκ και η Υεμένη, και ακόμη πιο μακριά όπου η παρουσία ήταν μικρότερη αλλά σημαντική», δήλωσε ο William F. Wechsler , ανώτερος διευθυντής των προγραμμάτων Μέσης Ανατολής του Ατλαντικού Συμβουλίου και πρώην κορυφαίος αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής πολιτικής του Πενταγώνου.

Οι φήμες για χτύπημα της Αλ Κάιντα στην Ευρώπη

Οι αυξημένοι κίνδυνοι από το Ιράν και τους φίλα προσκείμενους σε αυτό έρχονται σε μια εποχή που οι στρατιωτικοί και αντιτρομοκρατικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Δύσης είναι ήδη σε αγωνία λόγω των φήμων των τελευταίων μηνών σχετικά με την πιθανότητα μιας επίθεσης με μαζικές απώλειες που θα πραγματοποιηθεί από την Αλ Κάιντα στην Ευρώπη.

Η Αλ Κάιντα επιδιώκει να οργανώσει μια επίθεση για να παραμείνει επίκαιρη και να προσελκύσει οπαδούς, σύμφωνα με αναλυτές των υπηρεσιών πληροφοριών στις ΗΠΑ. «Η φιλοδοξία της Αλ Κάιντα για εξωτερικές επιχειρήσεις παρέμεινε υψηλή και ενδέχεται να αυξάνεται», κατέληξε σε αξιολόγηση του το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αυτόν τον μήνα.

Το FBI δημοσίευσε μια φωτογραφία του Σαΐφ αλ-Αντέλ , του de facto επικεφαλής της Αλ Κάιντα, στο Ιράν. Σε έναν πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι μέλη της Αλ Κάιντα θα μπορούσαν να λάβουν οδηγίες για να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη ή τη Μέση Ανατολή. Πέρυσι υπήρχαν αυξημένες ανησυχίες ότι η ομάδα σχεδίαζε επίθεση, δήλωσε ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Μια έκθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας κατέληξε τον περασμένο Ιούλιο στο συμπέρασμα ότι ο Σαΐφ αλ-Άντελ είχε διατάξει δύο ανώτερους υπολοχαγούς «να επανενεργοποιήσουν πυρήνες στο Ιράκ, τη Συριακή Αραβική Δημοκρατία, τη Λιβύη και την Ευρώπη». Η κίνηση αυτή ήταν ενδεικτική της «συνεχιζόμενης μακροπρόθεσμης πρόθεσης της Αλ Κάιντα να διεξάγει εξωτερικές επιχειρήσεις», ανέφερε η έκθεση.