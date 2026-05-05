Δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα ασκήθηκε στον 28χρονο Πακιστανό ντελιβερά, ο οποίος συνελήφθη χθες από τις αστυνομικές Αρχές και κατηγορείται άνδρας ότι πετούσε πέτρες, εν κινήσει, χτυπώντας ανυποψίαστους περαστικούς στις περιοχές της Κηφισιάς, της Εκάλης και της Νέας Ερυθραίας.

Από τις επιθέσεις του μέσα σε διάστημα 12 ημερών έχουν τραυματιστεί έξι άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα, σοβαρότερα στο πρόσωπο.

Ο εισαγγελέας που άσκησε τη δίωξη, του απήγγειλε κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία και πρόκληση βλάβης σε ξένη περιουσία.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε για να απολογηθεί σε ανακριτή.

Οι περιοχές που δρούσε ο Πακιστανός

Στα βόρεια προάστια, και δη στις περιοχές της Κηφισιάς, της Εκάλης και της Νέας Ερυθραίας, δρούσε για τουλάχιστον 12 μέρες από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 3 Μαΐου, ο 28χρονος Πακιστανικής καταγωγής διανομέας, που είχε σκορπίσει τον τρόμο, πετώντας πέτρες σε διερχόμενες γυναίκες, την ώρα που κινείτο με τη μοτοσικλέτα του, στις εν λόγω περιοχές.

Ο 28χρονος διανομέας που συνελήφθη από τις Αρχές, ο οποίος προφανώς εργάζεται σε καταστήματα της περιοχής, πλησίαζε τις ανυποψίαστες γυναίκες και τους πετούσε πέτρες, σημαδεύοντας είτε στο πρόσωπό τους, είτε σε σημεία του σώματός τους.

Τα σημεία και οι ημερομηνίες που πραγματοποίησε ορισμένες από τις επιθέσεις του, σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν από τις αστυνομικές Αρχές, ήταν:

Στις 21/04/2026 στην οδό Τροίας στη Νέα Ερυθραία, στις 30/04/2026 στην οδό Ρόδων στην Εκάλη, την 01/05/2026 εκ νέου στην οδό Ρόδων στην Εκάλη, στις 02/05/2026 στην οδό Πανδώρας στη Νέα Ερυθραία, επίσης στις 02/05/2026 στη Λ. Θησέως 67 στη Νέα Ερυθραία, και τέλος στις 03/05/2026 στην οδό Στροφιλιού 31 στην Κηφισιά, στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Κύρου στην Κηφισιά και στη συμβολή των οδών Καστρίτσας και Γιασεμιών στη Νέα Ερυθραία.

Εντολή Πλεύρη για αναστολή άδειας παραμονής και ασύλου για τις αξιόποινες πράξεις σε Σύμη και Κηφισιά

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του υπουργείου να εξετάσουν την άρση του καθεστώς νομιμότητας για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται ότι προέβησαν σε αξιόποινες πράξεις στη Σύμη και για τον αλλοδαπό που κατηγορείται για σειρά επιθέσεων στην Κηφισιά. Κατά πάγια εντολή του υπουργού κάθε φορά που αλλοδαπός εμπλέκεται σε αξιόποινες πράξεις που συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη ζητείται η ανάκληση του καθεστώτος νομιμότητας είτε αυτό αφορά σε άδεια διαμονής είτε σε προστασία ασύλου σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.