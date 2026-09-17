Σε νέα περιπέτεια, βρίσκεται η οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα σκυλιά που έχουν στο σπίτι, δύο μεγαλόσωμα λυκόσκυλα που ανήκουν στην οικογένεια βγήκαν από το σπίτι της οδού Υπάτης και επιτέθηκαν σε δύο γυναίκες που περνούσαν από το σημείο.

Οι γυναίκες τραυματίστηκαν από τα δαγκώματα των σκύλων και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες τα τραύματά τους χαρακτηρίζονται σοβαρά.

Μετά την επίθεση, σύμφωνα με το Notiareport.gr, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και εντόπισαν την ιδιοκτήτρια των δύο σκύλων, η οποία οδηγήθηκε ατο ΑΤ Βουλιαγμένης και δεν ήταν άλλη από τη μητέρα του Έλληνα τενίστα.

Μάλιστα είναι η τρίτη φορά που η οικογένεια Τσιτσιπά και τα μεγάλα λυκόσκυλα που διαθέτουν, έρχονται στην επικαιρότητα, αφού τα ζώα τους έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους άλλες δύο φορές.

Ο 71χρονος που χρειάστηκε πέντε ράμματα

Το πιο πρόσφατο από τα δύο προηγούμενα περιστατικά σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2025 στη Βουλιαγμένη.

Ένας 71χρονος άνδρας, ο κ. Λάμπρου, περπατούσε στο παραλιακό μέτωπο όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του, δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, του έγιναν πέντε ράμματα.

Το περιστατικό πήρε και δικαστική διάσταση, καθώς ο 70χρονος, υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά για απλή σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία και αναζήτησε την ιδιοκτήτρια του σκύλου στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Λίγες ώρες αργότερα, η Ιουλία Σαλνίκοβα τοποθετήθηκε δημόσια για το συμβάν, διευκρινίζοντας ότι δεν ήταν εκείνη που είχε βγάλει τον σκύλο βόλτα αλλά η δίδυμη αδελφή της, Alla. Όπως ανέφερε μέσω του δικηγόρου της, η ίδια εξέφρασε τη συγγνώμη της στην οικογένεια του τραυματία και δήλωσε ότι θα αναλάβει όποια ευθύνη της αναλογεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο σκύλος βρισκόταν δεμένος σε πάσσαλο με λουρί περίπου τεσσάρων μέτρων, όταν επιτέθηκε στον κ. Λάμπρου, ενώ η συνοδός του φέρεται να βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης στην παραλιακή.

Το προηγούμενο περιστατικό με τον 13χρονο

Υπενθυμίζεται ότι και το 2023 είχε καταγραφεί αντίστοιχο περιστατικό στη Βουλιαγμένη, με έναν 13χρονο μαθητή να καταγγέλλει επίθεση από σκύλο της οικογένειας.

«Γύριζε ο μικρός από το σχολείο και περνώντας έξω από το σπίτι της οικογένειας, βγήκε ο σκύλος από τον κήπο και του επιτέθηκε», είχε αναφέρει η μητέρα του άτυχου αγοριού

Η μητέρα περιέγραψε την επίθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή, λέγοντας πως το παιδί έπεσε στο έδαφος και δέχθηκε δαγκώματα στα χέρια και στα πόδια.

«Τον έριξε κάτω και τον δάγκωσε. Τραυματίστηκε αρκετά. Ήταν μεγάλη επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, καθοριστικό ρόλο στο να απομακρυνθεί το παιδί από το σημείο έπαιξε μια διερχόμενη οδηγός, η οποία αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και σταμάτησε.

«Πέρναγε μία κυρία με το αυτοκίνητο και το είδε και είπε στον μικρό να μπει μέσα και γλίτωσε», είχε δηλώσει.

Η μητέρα είχε αναφερθεί και στην επίσκεψή της στο σπίτι μετά το περιστατικό, λέγοντας πως εκεί βρήκε μόνο την οικιακή βοηθό. Όπως υποστήριξε, από την πλευρά της οικογένειας Τσιτσιπά είχε αποδοθεί τότε η ευθύνη στην οικιακή βοηθό.