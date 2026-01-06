Σχεδιαστές, δάσκαλοι χορού, κομμωτές, μακιγιέρ, διοργανωτές γάμων μέχρι και ψυχολόγοι θα «διδάξουν» στους μελλόνυμφους τα SOS του γάμου και θα δώσουν γνώση και κατευθύνσεις σε όσους βρεθούν στην 26η EXPOWEDDING και …καθίσουν στα θρανία. Τα εντατικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις 10, 11 και 12 Ιανουαρίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, το οποίο θα φιλοξενήσει την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία γάμου στη Βόρεια Ελλάδα.

«Θέλουμε να χαρίσουμε στα μελλόνυμφα ζευγάρια έμπνευση, ιδέες και μαγεία», εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διοργανωτής Γιώργος Κουσουρής, σημειώνοντας ότι ήδη πολλά ζευγάρια έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί του και αναμένουν με ανυπομονησία την έκθεση. Άλλωστε, όπως λέει, περισσότερα από 50.000 ζευγάρια παντρεύονται κάθε χρόνο.

«Τα ζευγάρια θα συναντήσουν όλους τους κορυφαίους επαγγελματίες του γάμου και της βάπτισης σε ένα σημείο, σε ένα μοναδικό τριήμερο. Με δεδομένη τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, φέτος θα πραγματοποιηθούν και πάλι σεμινάρια από ειδικούς, οι οποίοι θα προτείνουν έξυπνες επιλογές και θα δώσουν τις σωστές οδηγίες, ώστε το ζευγάρι να κάνει τις κατάλληλες επιλογές, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα», τονίζει. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, στην ουσία θα κάνουν μαθήματα σαν …πρωτάκια στα θρανία, χωρίς εξετάσεις — μόνο την ημέρα του γάμου θα φανεί τι έμαθαν!

Οι ειδικοί θα καθοδηγήσουν τα ζευγάρια σε όλα όσα αφορούν το πριν, τη διάρκεια και το μετά το μυστήριο: από την επιλογή νυφικού και γαμπριάτικου κοστουμιού, μέχρι τη διακόσμηση, τον φωτογράφο, τον χώρο της δεξίωσης και πολλά ακόμη.

«Θα υπάρχουν και εξατομικευμένες λύσεις από τους εκθέτες μας, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Μέσα από τη συζήτηση με τα ζευγάρια, θα γνωρίζουμε τι θέλουν αλλά και τι μπορούν να επιλέξουν», σημειώνει ο κ. Κουσουρής.

Περίπτερο με «the wedding ρύζι»

Τσουβάλια με ρύζι των 10 και 25 κιλών βρίσκονται ήδη στο χώρο και, μάλιστα, για πρώτη φορά φέτος οι μελλονύμφοι θα ενημερωθούν αναλυτικά για το «the wedding ρύζι», δηλαδή το ρύζι που προορίζεται αποκλειστικά για γάμους.

Το έθιμο με το πέταγμα ρυζιού για να «ριζώσει» ο γάμος είναι ιδιαίτερα γνωστό και σχεδόν αναπόσπαστο από το μυστήριο, ωστόσο συχνά καταλήγουν μεγάλες ποσότητες στα σκουπίδια. «Στην έκθεση, το ζευγάρι θα ενημερωθεί για το ρύζι που μπορεί να προμηθευτεί, ώστε να μην πηγαίνει χαμένο το βρώσιμο ρυζάκι. Αξιοποιείται μη εμπορεύσιμο ρύζι, το οποίο απορρίπτεται μόνο λόγω εμπορικών προτύπων. Έτσι, το “χαμένο”, αλλά σε άριστη κατάσταση ρύζι, αποκτά δεύτερη ζωή και μετατρέπεται σε μια βιώσιμη λύση για το μυστήριο και το έθιμο του γάμου», εξηγεί ο κ. Κουσουρής.

Όπως λέει, πρόκειται για ρύζι που, επειδή είναι σπασμένο, δεν μπορεί να συσκευαστεί και να διατεθεί ως βρώσιμο προϊόν. Πωλείται περίπου στο μισό της αξίας του και ήδη υπάρχουν οι πρώτες παραγγελίες από εταιρείες και αίθουσες που διοργανώνουν γάμους.

Ταξίδι μέλιτος μέχρι το Μπαλί, πολλά δώρα και σκέψεις για ΑΙ στην επόμενη έκθεση

Εκτός από τα σεμινάρια και την ενημέρωση για το ρύζι γάμου, οι μελλόνυμφοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα, όπως ταξίδι μέλιτος έως και στο Μπαλί για οκτώ ημέρες, νυφικό, κοστούμι και πολλά ακόμη.

Στον χώρο της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και ένα ξεχωριστό νυφικό αυτοκίνητο: έναν λευκό σκαραβαίο του 1972, ο οποίος έχει μεταφέρει δεκάδες νύφες στην εκκλησία και στη συνέχεια τα ζευγάρια στον προορισμό τους. Ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ιστορία, που ήδη κλέβει τις εντυπώσεις και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στα social media.

Ο διοργανωτής της έκθεσης δεν παραλείπει να επισημάνει ότι αν κρίνει από την περσινή χρονιά και φέτος θα πλημμυρίσει το διαδίκτυο με νύφες και γαμπρούς έτοιμους για τη μεγάλη τους στιγμή. Επιπλέον σημειώνει ότι όσον αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας «την επόμενη χρονιά θα έχουμε και την AI στους γάμους».