Με τις καταθέσεις των γονιών του 22χρονου φοιτητή από τα Χανιά Νίκου Μπιτσάκη, ο οποίος βρήκε φρικτό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από πλινθόκτιστη κολόνα που στήριζε την αυλόπορτα ενός εγκαταλελειμμένου διώροφου κτηρίου στην Λάρισα, άρχισε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της πόλης η διεξαγωγή της δίκης, με κατηγορούμενους μία πρώην υπάλληλο της Πολεοδομίας και τον ιδιοκτήτη του σπιτιού-ερειπίου.

Όπως είπε στην αρχή ο Μανώλης Μπιτσάκης, πατέρας του άτυχου φοιτητή, ενημερώθηκε από την Αστυνομία για το δυστύχημα του γιου του, το μοιραίο πρωινό της 20ής Φεβρουαρίου 2022.

Στην συνέχεια της κατάθεσής του, επεσήμανε πως το πρόβλημα με την κολόνα ήταν ήδη γνωστό, όμως δεν είχε τοποθετηθεί ποτέ μία ταμπέλα ή μια κορδέλα στο σημείο.

«Δεν υπήρχε ασφάλεια σε αυτήν την πόλη για το παιδί μου…» κατέθεσε εμφανώς ταραγμένη η μητέρα του άτυχου φοιτητή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος είχε διακριθεί σε αγώνες ποδηλασίας.

Όπως κατέθεσαν άλλοι μάρτυρες που μένουν ή διατηρούν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή, μερικές εβδομάδες πριν από το τραγικό συμβάν η συγκεκριμένη κολόνα είχε γείρει, σε σημείο που έφτανε να «κλείνει» στην ουσία το πεζοδρόμιο!

Ένας εξ αυτών τόνισε πως το είχε προσέξει στις 7 Φεβρουαρίου του 2022 και την επόμενη ημέρα πήγε στην Πολεοδομία, για να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Εκεί βρήκε έναν υπάλληλο, με τον οποίο συνομίλησε δείχνοντάς του και φωτογραφία. Εκείνος με την σειρά του, του απάντησε απλά, πως είναι ενήμεροι στην Πολεοδομία για το συγκεκριμένο ζήτημα!

Στην συνέχεια ο μάρτυρας έφυγε από την υπηρεσία χωρίς να προχωρήσει σε κάποια περαιτέρω ενέργεια. Κάποιος άλλος κατέθεσε πως το πρόβλημα με την κλίση της κολόνας είχε ξεκινήσει μετά από τον μεγάλο σεισμό του Μαρτίου του 2021 και έγινε ιδιαίτερα έντονο περίπου μία εβδομάδα πριν από το συμβάν, εξαιτίας της βροχής.

Τόνισε πως είχε ενημερώσει από το 2020 τις υπηρεσίες του Δήμου Λάρισας, για τις φθορές που είχε υποστεί το κτήριο. Τέλος, υπογράμμισε πως μετά από τον σεισμό είχαν φύγει μερικά τούβλα, τα οποία επανατοποθέτησε ένας μάστορας.

Όλες αυτές οι παραλείψεις, οι αστοχίες και η παροιμιώδης ανευθυνότητα, κόστισαν την ζωή ενός νέου ανθρώπου.

Τον καταπλάκωσε

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 2022, όταν ο 22χρονος Νίκος επέστρεφε από νυχτερινή έξοδο. Την ώρα που περνούσε μπροστά από ένα εγκαταλειμμένο κτήριο στην συμβολή των οδών Ασκληπιού και Οικονόμου, κλώτσησε ένα ετοιμόρροπο τοιχίο, το οποίο κατέρρευσε και τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Αυτόπτες μάρτυρες στο τραγικό συμβάν ήταν δύο φίλοι του πρόωρα χαμένου φοιτητή, με τον οποίο διασκέδαζαν νωρίτερα σε γειτονικό μπαρ.

«Ηταν σαν να έγινε σεισμός!» περιέγραψε ένας εξ αυτών

Κατηγορούμενοι για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια διά παραλείψεως και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης από αμέλεια διά παραλείψεως, είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου και μία πρώην υπάλληλος της Πολεοδομίας.

Η οικογένεια του 22χρονου έχει υποβάλει αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, δεδομένου ότι ήταν γνωστό στην Πολεοδομία το πρόβλημα με την κολόνα. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Νοεμβρίου.

