Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αλλά και των διορισμένων πραγματογνωμόνων, δείχνει, μέχρι στιγμής, κακουργηματικές παραλείψεις για τη λειτουργία του εργοστασίου «Βιολάντα» για αρκετά χρόνια.

Από τα νέα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Τρικάλων για βαριά αδικήματα, ήταν θέμα χρόνου, σύμφωνα με πληροφορίες, η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ενδεχόμενο δόλο στον ιδιοκτήτη, αλλά και σε όσους είχαν εμπλοκή στην εγκατάσταση και συντήρηση των δεξαμενών και των υπόγειων δεξαμενών σωληνώσεων.

Τελικά το μεσημέρι του Σαββάτου έγινε γνωστό πως συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης μετά από αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την πολύνεκρη έκρηξη.

Οι κατηγορίες για ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Τεχνικό Ασφαλείας και Υπεύθυνο Βάρδιας μετατράπηκαν από ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται ότι, οι τρεις που είχαν συλληφθεί τα πρώτα 24ωρα μετά την έκρηξη, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Υπεύθυνος Βάρδιας, είχαν βρεθεί ενώπιον της Εισαγγελέως, ωστόσο είχαν αφεθεί ελεύθεροι, αντιμετωπίζοντας διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Η έρευνα δείχνει ότι οι σωληνώσεις δεν είχαν ελεγχθεί εδώ και χρόνια, ενώ προκαλεί σοκ η κατάθεση του υδραυλικού που τοποθέτησε τους σωλήνες. Αποκάλυψε ότι η δουλειά ήταν ουσιαστικά πρόχειρη, χωρίς να τηρηθούν οι προδιαγραφές, καθώς δέχτηκε πιέσεις από τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, όπως αποκάλυψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του υποστηρίζει:

«Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα και είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης; “ρίξε μου ένα σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο”. Του είπα: “δεν γίνεται έτσι να ρίξω έναν σωλήνα, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά”. Εκείνος μου απάντησε: “Εγώ δεν σε πληρώνω; κάνε αυτό που σου λέω”. Έτσι αναγκάστηκα να το κάνω”»

Το ερώτημα είναι αν υπήρχε επιβλέπων στο συγκεκριμένο έργο, και ποιος ήταν.

Οι Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», έχουν εστιάσει στα Πιστοποιητικά Ασφαλείας, με κάποια να είναι ανύπαρκτα ακόμα και στα Τιμολόγια.

Το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε εβδομάδα υπήρχε προμήθεια αερίου και κανένας δεν υποψιάστηκε ότι υπήρχε πιθανότητα διαρροής.

Οι σωληνώσεις ελέγχονται αυτή τη στιγμή από εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και από το Γενικό Χημείο του Κράτους, με την πρώτη διαπίστωση να κάνει λόγο για λάθος εγκατάσταση εξαρχής, και επί της ουσίας, προχειροδουλειά, που δεν ελέγχθηκε στην πορεία ποτέ.

Κατηγορούμενοι, εκτός από τον ιδιοκτήτη, αναμένεται να βρεθούν Μηχανολόγοι, Τεχνικοί Ασφαλείας, ακόμα και Υπάλληλοι της Πολεοδομίας, που δεν είδαν ποτέ το υπόγειο «φάντασμα», αλλά έδιναν άδειες στο συγκεκριμένο κτήριο.

Οι αποκαλύψεις προκαλούν σοκ, κυρίως στους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και σε εργαζόμενους, καθώς αντιλαμβάνονται πλέον ότι το εργοστάσιο ήταν μια «βόμβα».