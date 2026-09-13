Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένα κρίσιμο χρονικό κενό μίας ώρας και 24 λεπτών, το οποίο θεωρείται το «κλειδί» για να ξετυλιχθεί το νήμα της τραγικής κατάληξης του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο «Stem Cell» στο Κολωνάκι σταμάτησε να λειτουργεί στις 14:57, μέχρι την ώρα που τελικά κλήθηκε το ΕΚΑΒ, στις 16:21. Σε αυτήν ακριβώς τη μιάμιση ώρα συμπυκνώνονται τα μεγαλύτερα ερωτηματικά της υπόθεσης: Ποια ήταν η πραγματική εικόνα της υγείας του τραγουδιστή, πότε διαπιστώθηκε ο άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του και ποιες ακριβώς ενέργειες έγιναν πριν ζητηθεί ιατρική συνδρομή;

Το χρονικό της μοιραίας ημέρας

Μέσα από ψηφιακά δεδομένα, αναλύσεις συσκευών και καταθέσεις, οι ερευνητές έχουν καταφέρει να συνθέσουν βήμα-βήμα τα όσα εκτυλίχθηκαν στην οδό Καρνεάδου.

Στις 13:55, ο Γιώργος Μαζωνάκης φτάνει στο ιατρείο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού ταξί. Στις 14:14, τίθεται σε λειτουργία το μηχάνημα «INUS PHERESIS», ξεκινώντας τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης που κράτησε περίπου 42 λεπτά.

Στις 14:45, καταγράφεται ένα εύρημα τεράστιας σημασίας. Η Ιωάννα Γάκα φωτογραφίζει τον τραγουδιστή στο κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις του. Η φωτογραφία αυτή αποστέλλεται στον σύζυγό της, ο οποίος επιστρέφει εσπευσμένα στο ιατρείο.

Εν συνέχεια, στις 14:57, το μηχάνημα σταματά τη λειτουργία του, ενώ στις 16:21 πραγματοποιείται η κλήση στο ΕΚΑΒ, με τον γιατρό να υποστηρίζει ότι στο μεσοδιάστημα έγιναν προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ και χορήγηση αδρεναλίνης).

Τελικά, στις 16:24, φτάνει ο πρώτος διασώστης και στις 16:45 γίνεται η διακομιδή στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου στις 17:40 διαπιστώνεται ο θάνατός του.

Η διαγραμμένη φωτογραφία και οι καταγγελίες

Η έρευνα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω των ψηφιακών ευρημάτων στο κινητό της γιατρού. Η κρίσιμη φωτογραφία των 14:45 διαγράφηκε στις 19:09, λίγο προτού το ζευγάρι παρουσιαστεί στο Α.Τ. Κυψέλης (στις 19:45). Οι Αρχές, ωστόσο, ανέκτησαν το αρχείο, εντάσσοντάς το στη δικογραφία.

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η καταγγελία της εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία αποκάλυψε πως το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε δηλωθεί ποτέ στα ελεγκτικά κλιμάκια του Συλλόγου.

Το τελευταίο «αντίο» στον καλλιτέχνη

Παράλληλα με τις ραγδαίες εξελίξεις στην έρευνα, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή, που έφυγε τόσο ξαφνικά στα 54 του χρόνια.

Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του, η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα («λαϊκή αγρυπνία») την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, από τις 19:30 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών σε αυστηρά στενό οικογενειακό κύκλο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η “λαϊκή αγρυπνία” ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».