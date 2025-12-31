Μεταβάλλονται και φέτος, τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Αναλυτικά, σήμερα , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:
Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):
από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,
από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,
από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,
από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,
από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42
Τραμ Γραμμή 7:
από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,
από Αγία Τριάδα στις 21:58.
Τραμ Γραμμή 6:
από Πικροδάφνη στις 22:00,
από Σύνταγμα στις 22:45.
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,
από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,
από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.
Λεωφορεία – Τρόλεϊ
Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.