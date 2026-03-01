Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την ενεργοποίηση συνολικά δέκα (10) τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης, για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685730 και προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει ειδικά για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τρεις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.

Ταξιδιωτικές οδηγίες έχουν εκδώσει οι Πρεσβείες και τα Προξενεία της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Τελ Αβίβ

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. (https://www.oref.org.il/eng).

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ben Gurion.

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ παρακαλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/C6UQCCgDtn8sN2MM6.

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +972 546817282. Μπορούν να παρακολουθούν τους λογαριασμούς της Πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://x.com/GreeceInTelAviv και https://www.facebook.com/GreeceInIsrael

Γενικό Προξενείο Ιεροσόλυμα

Λόγω της κατάστασης ασφαλείας, οι Έλληνες πολίτες στα Ιεροσόλυμα και στη Δυτική Όχθη:

– Παρακαλούνται να μείνουν σε ασφαλές μέρος, αν μπορούν κοντά σε καταφύγια, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών: https://www.oref.org.il/eng

– Μπορούν να ενημερώσουν το Γενικό Προξενείο για την παρουσία τους στην ακόλουθη φόρμα: https://forms.gle/iyhyWamhyyvHFe5y8

– Ενημερώνονται ότι ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ben Gurion.

– Το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι: +972 523032253 και το e-mail: grgencon.jer@mfa.gr

– Μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ιστοσελίδα και τα ΜΚΔ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ισραήλ:

https://www.mfa.gr/missionsabroad/israel.html

https://x.com/GreeceInTelAviv

https://www.facebook.com/GreeceInIsrael

Λίβανος

Υπενθυμίζεται ότι υφίσταται εν ισχύ ταξιδιωτική σύσταση περί αποφυγής επισκέψεων στον Λίβανο. Συστήνεται στους μη μόνιμα διαμένοντες Έλληνες πολίτες, που τυχόν βρίσκονται στο Λίβανο, να αναχωρήσουν μέσω διαθέσιμων προγραμματισμένων εμπορικών πτήσεων.

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με το Προξενικό Γραφείο στο τηλ. έκτακτης ανάγκης +961 71593659

Κουβέιτ

«Εν συνεχεία των σημερινών εξελίξεων, παρακαλείσθε όπως περιορίσετε τις μετακινήσεις σας, παραμείνατε στις οικίες σας και σε ασφαλές μέρος», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν θα σας ενημερώνει σε τακτική βάση.

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699

Σαουδική Αραβία

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή, η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σαουδική Αραβία καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και στο Ομάν να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, στο Ομάν και στην Υεμένη καλούνται επίσης να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.cloud.microsoft/r/MtbA5V7fMT

Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούνται να επικοινωνούν με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας στο 00966 50 609 0207. Συνιστάται επίσης να παρακολουθείτε το λογαριασμό της Πρεσβείας στο «Χ» (https://x.com/GreeceinKSA) καθώς και την ιστοσελίδα της Πρεσβείας https://www.mfa.gr/missionsabroad/saudi-arabia.html