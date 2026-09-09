Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε αναπάντεχα σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του με άπειρες επιτυχίες στην πορεία του που θα μείνουν αξέχαστες.

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφόρησε το 1993, το «Μεσάνυχτα και κάτι». Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» τον έστειλε στην κορυφή με την επιτυχία «Ανήκω σε μένα»:

«Παλιόπαιδο Θα Γίνω» (1997): «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» (1998):

«Με λένε Γιώργο» (2002):

«Σάββατο» (2003), κομμάτι-σταθμός που συνδέθηκε απόλυτα με τη διασκέδαση:

«Τέσσερις πήγε» (2004):

«Ώρες Μικρές» (2019):