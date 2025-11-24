Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όταν ταμπέλα που προειδοποιούσε ότι εκτελούνται έργα, παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο και προσγειώθηκε στο κεφάλι μιας 29χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού σε μηχανή.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε ξαφνικά με σπασμένη μύτη, κατεστραμμένα γυαλιά οράσεως και όπως φαίνεται και με σπασμένο κράνος, το οποίο αποδείχτηκε σωτήριο, γλιτώνοντάς την από πολύ σοβαρότερα τραύματα. Με αίματα στο πρόσωπο και σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός της μηχανής και συνάδελφός της, δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή του περιστατικού.

Παρά το ατύχημα και ενώ οι άνεμοι παραμένουν ενισχυμένοι τις τελευταίες ημέρες, ο εργολάβος εξακολουθεί να έχει την ταμπέλα τοποθετημένη στη μέση του δρόμου, αυτή τη φορά με δύο λεκάνες γεμάτες τσιμέντο στη βάση της , λύση που προκαλεί ανησυχία και με την ευχή όλων να μην υπάρξουν νέοι τραυματισμοί.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ