Ταμπουρωμένος στο σπίτι του στα Σπάτα είναι ο 75χρονος Χρήστος Μαυρίκης. Πρόκειται για τον «εθνικό κοριό», που είχε καταδικαστεί για υπόθεση υποκλοπών παλαιότερα, ενώ πρόσφατα είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι, για υπόθεση δωροδοκίας Αρεοπαγίτη δικαστή.

Προηγουμένως, φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας βρίσκεται στο σπίτι του, στην περιοχή Ήμερο Πεύκο, όπου έχει κλειστεί αρνούμενος να παραδοθεί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες και διαπραγματευτής, ενώ παρούσα είναι και η Πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους. Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε αναστάτωση, με τις Αρχές να έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στον δρόμο για λόγους ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να βγει από το σπίτι, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.