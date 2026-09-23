Τις δεσμεύσεις της Πολιτείας για τα κτήρια της Κυψέλης που επηρεάστηκαν από τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό επανέλαβε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι, έχοντας θητεύσει επί είκοσι χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, θεώρησε υποχρέωσή του να ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση του Δημάρχου Αθηναίων.

Ο Υφυπουργός έκανε σαφές ότι:

Ο μετροπόντικας (TBM) δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα, τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια, και αν δεν διασφαλιστεί ότι οι επιπτώσεις στα κτήρια πάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων δεν αποτελούν κλειστή μεθοδολογία, και η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει νέο πρωτόκολλο για τη συνέχιση της διάνοιξης.

Τα κτήρια, με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας όπως επιβάλλει η σύμβαση, θα επανέλθουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν από τη διέλευση του μηχανήματος και σε καλύτερη ακόμη. Το μέτρο των αποκαταστάσεων θα το ορίσουν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Με εντολή του, η Ελληνικό Μετρό έχει ήδη ζητήσει από την ανάδοχο κοινοπραξία να επαναλάβει με ιδιαίτερη σχολαστικότητα τις απογραφές όλων των κτιρίων του κέντρου της Αθήνας στη ζώνη από την οποία θα περάσει το μηχάνημα.

Οι μελέτες τρωτότητας των τριών κτηρίων, που δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί, όπως και οι νεότερες μετρήσεις των καθιζήσεων, θα δοθούν αμέσως στους εμπειρογνώμονες του Δήμου.

Από την αρχή της τοποθέτησής του ο κ. Ταχιάος ξεκαθάρισε τη διάθεσή του, απαντώντας στις παρεμβάσεις εκπροσώπων κατοίκων: «Δεν πρόκειται να “τσιμπήσω” σε κάτι που θα οδηγήσει σε πολιτική αντιπαράθεση. Είναι προσωπική μου στάση και ένα μάθημα που το έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να είμαι αυτός που θα συνεργήσει, και αυτό αφορά το σύνολο της κυβέρνησης, ώστε να γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το Μετρό της Αθήνας. Δεν το θέλει η Αθήνα, δεν το θέλει ο Δήμος, δεν το θέλει ο Δήμαρχος».

«Συμμερίζομαι την ανησυχία των κατοίκων. Θα ήμουν κι εγώ ανήσυχος, ας είμαι και μηχανικός»

Για τη δήλωσή του ότι δεν θα νοίκιαζε ένα από τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, εξήγησε: «Αν έβγαινα και έλεγα ότι το νοικιάζω, τι θα λέγατε; Συμμερίζομαι την ανησυχία των κατοίκων. Θα ήμουν κι εγώ ανήσυχος, ας είμαι και μηχανικός». Και έθεσε το μέτρο για την Πολιτεία: «Η δική μου δουλειά και η δουλειά της Ελληνικό Μετρό είναι, την επομένη των αποκαταστάσεων, να μπορεί ο καθένας να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι στην Κυψέλη από αυτά ακριβώς τα σπίτια».

Ο Υφυπουργός υπενθύμισε ότι το μηχάνημα σταμάτησε ακριβώς επειδή οι καθιζήσεις ενεργοποίησαν τα επίπεδα επιφυλακής και συναγερμού, όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα, και επανέλαβε ότι από το έδαφος δεν βγήκε ποτέ τσιμέντο, ούτε διαλύθηκε ο αθηναϊκός σχιστόλιθος. Τα υλικά που εμφανίστηκαν στην επιφάνεια βρήκαν δίοδο από παλιό πηγάδι που είχε μετατραπεί σε βόθρο, φαινόμενο άσχετο με τις καθιζήσεις.

Όπως ανέφερε, από τις αυτοψίες οι μηχανικοί διαβεβαιώνουν ότι δεν προκύπτει λόγος εκκένωσης κανενός κτιρίου, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σήμερα πώς θα συμπεριφερθεί ένα κτήριο σε σεισμό. Ξέρω όμως πώς θα συμπεριφερθούν σε έναν επόμενο, γιατί θα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση όταν αποκατασταθούν». Αναγνώρισε ακόμη ότι υπήρξαν αστοχίες στις αρχικές απογραφές, σε κτήρια όπου δεν κατέστη δυνατή η είσοδος, γεγονός που οδήγησε στην εντολή επανάληψης της διαδικασίας σε όσα κτίρια βρίσκονται στη συνέχεια στη ζώνη διέλευσης του TBM.

Στην περιοχή όπου εντοπίζονται οι ζημιές, από τα 87 κτίρια της ζώνης επιρροής ελέγχθηκαν 35, και τα 14 στα οποία καταγράφηκαν προβλήματα έχουν δοθεί για πραγματογνωμοσύνη στο ΤΕΕ.

Ο κ. Ταχιάος τόνισε τον ρόλο της Ελληνικό Μετρό: «Είναι μια δημόσια εταιρεία που έχει σκάψει όλη την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι οι μόνοι στο δημόσιο που ξέρουν να κάνουν υπόγειες σήραγγες σε αστικό περιβάλλον. Όταν ζητάτε να παρέμβει η Πολιτεία, αυτή είναι η υπηρεσία που διαθέτει». Υπενθύμισε ότι η μελέτη, η χάραξη και οι επιλογές βάθους του έργου αξιολογήθηκαν τεχνικά επί προηγούμενης κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι αυτό δεν μειώνει σε τίποτα τη δουλειά της Ελληνικό Μετρό.

Για τον ανάδοχο, διευκρίνισε: «Στα συμβατικά θέματα το Δημόσιο θα είναι άτεγκτο. Η απαίτηση από τον ανάδοχο είναι να εκπληρώσει απολύτως τις υποχρεώσεις του». Πρόσθεσε ακόμη ότι η Πολιτεία δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να ολιγωρήσει σε θέματα ασφάλειας.

Απαντώντας σε υπαινιγμούς για τους πραγματογνώμονες, δήλωσε: «Υπάρχει κανείς σε αυτό το θέμα που να είναι απολύτως αποστειρωμένος, που να μην έχει πολιτική τοποθέτηση; Για όποιον είναι μηχανικός και έχει θέση στο ζήτημα, κρατώ το τεκμήριο της ακεραιότητας και το τεκμήριο του επαγγελματισμού».

Για το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου, ανέφερε ότι πολλές από τις καθυστερήσεις ενδέχεται να απορροφηθούν, καθώς υπάρχουν εναλλακτικοί τεχνικοί τρόποι διέλευσης του TBM από τους σταθμούς. «Η καθυστέρηση δεν είναι κάτι που το θέλει κανείς. Η ασφάλεια όμως προέχει».

Κλείνοντας, ο Νίκος Ταχιάος δήλωσε ότι η Πολιτεία παραμένει στη διάθεση του Δήμου και των κατοίκων και για τακτικότερες συναντήσεις. «Σε κανέναν δεν αρέσει να αντικρίζει μια ρωγμή στον τοίχο του. Δεν αρέσει ούτε σε εμάς. Το ζήτημα είναι αμιγώς τεχνικό και για τη δική μας πλευρά δεν θα γίνει ποτέ πολιτικό. Ξέρουμε ότι κρινόμαστε σε αυτό, και θα κάνουμε αυτό που είναι το καθήκον μας».