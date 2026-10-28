Υπό τους επιβλητικούς ήχους των καθιερωμένων εθιμοτυπικών κανονιοβολισμών ξύπνησαν το πρωί της Τετάρτης η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Στην Αθήνα, τα στελέχη του Σώματος Πυροβολικού είχαν λάβει θέσεις από νωρίς στον Λυκαβηττό. Στις 06:47 δόθηκε το επίσημο παράγγελμα για την πρώτη βολή, ενώ ακολούθησαν άλλοι 20 κανονιοβολισμοί με χρονική απόσταση 30 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο, όπως ορίζει το αυστηρό στρατιωτικό πρωτόκολλο προς τιμήν των ηρώων του αλβανικού μετώπου.

Την ίδια ακριβώς ώρα, αντίστοιχη διαδικασία εκτυλίχθηκε και στη Θεσσαλονίκη, με τις 21 τιμητικές βολές να αντηχούν στην παραλία της πόλης από το πυροβολείο στον Λευκό Πύργο.

Η ρίψη των βολών αποτελεί την παραδοσιακή αφετηρία των εορτασμών, οι οποίοι στην Αθήνα κορυφώνονται το μεσημέρι με τη μαθητική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος και στη Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Γιατί 21 κανονιοβολισμοί: Ο συμβολισμός και η ναυτική παράδοση

Ο αριθμός των 21 χαιρετιστήριων βολών έχει βαθιές ρίζες στη διεθνή ναυτική παράδοση. Κατά το παρελθόν, τα πολεμικά πλοία που προσέγγιζαν ένα φιλικό λιμάνι άδειαζαν όλα τα πυροβόλα τους στη θάλασσα για να αποδείξουν ότι δεν είχαν εχθρικές προθέσεις και ότι εισέρχονταν άοπλα.

Επειδή τα τυπικά πολεμικά πλοία της εποχής έφεραν συνήθως επτά κανόνια, έριχναν επτά βολές. Τα παράκτια πυροβολεία της ξηράς, διαθέτοντας μεγαλύτερη επάρκεια σε πυρίτιδα, απαντούσαν τιμητικά με τρεις βολές για κάθε μία του πλοίου, καθιερώνοντας έτσι παγκοσμίως τις 21 βολές ως τον υπέρτατο επίσημο στρατιωτικό χαιρετισμό και απόδοση τιμής.