Δικογραφία σε βάρος 43χρονου, ο οποίος επιτέθηκε στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Υβριστικό σχόλιο που προέτρεπε σε βία

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο συγκεκριμένος λογαριασμός φέρεται να δημοσίευσε σχόλιο με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο, κάτω από αναρτημένο απόσπασμα συνέντευξης πολιτικού προσώπου σε εφημερίδα.

Πώς ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος

Ακολούθησε αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας υπήρξε αλληλογραφία με την εταιρεία διαχείρισης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Από την αξιοποίηση των στοιχείων που χορηγήθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες μέρες ένας χρήστης των social media είχε σχολιάσει κάτω από δηλώσεις της κ. Λατινοπούλου, χρησιμοποιώντας τη φράση «ας της φυτέψει κάποιος μια σφαίρα στο κεφάλι» προκαλώντας την αντίδρασή της, η οποία με ανάρτησή της είχε κάνει γνωστό ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».