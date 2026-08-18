Ταυτοποιήθηκε η ηλικιωμένη που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Πρόκειται για μια 82χρονη η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να είχε αντιληφθεί ότι οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα και όταν είδε την Τροχαία σοκαρίστηκε.

Η ηλικιωμένη δεν συνελήφθη, ωστόσο θα σχηματιστεί εις βάρος της δικογραφία.

Να σημειωθεί πως το δίπλωμά της είχε λήξει, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 28 Μαΐου.

Το λάθος της, που ευτυχώς δεν προκάλεσε κάποιο ατύχημα, καταγράφηκε από διερχόμενο οδηγό μηχανής, ο οποίος την είδε να πηγαίνει κατά πάνω του και έκανε στα δεξιά για να την αποφύγει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε μοτοσικλετιστής, η ηλικιωμένη κινείται με το όχημά της στην αντίθετη κατεύθυνση από τη μηχανή ενώ δεν έγινε γνωστό εάν ήρθε αντιμέτωπη και με άλλα οχήματα.