Στον 69χρονο ψαρά, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί πριν από μία εβδομάδα στην Επανομή Θεσσαλονίκης, ανήκει η σορός που ανασύρθηκε το απόγευμα της Κυριακής από τη θαλάσσια περιοχή του Κορινού Πιερίας.

Η σορός εντοπίστηκε από ιδιώτη σε προχωρημένη σήψη, λίγα μέτρα μακριά από την ακτή, ο οποίος και ειδοποίησε αμέσως το Λιμενικό Σώμα.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου οι οικείοι του άτυχου άνδρα προχώρησαν στην αναγνώρισή της τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το χρονικό της τραγωδίας ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Τρίτης, όταν ο 69χρονος βγήκε για ψάρεμα μαζί με τη σύζυγό του και το σκάφος τους ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί όταν την εντόπισε και την περισυνέλεξε ιδιώτης, αφού προηγουμένως κολυμπούσε για ώρες μετά την ανατροπή της λέμβου.