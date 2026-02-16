Tο θρίλερ της εξαφάνισης του 60χρονου αγνοούμενου ψαρά που εξαφανίστηκε από το Γύθειο την προηγούμενη Δευτέρα έλαβε τραγικό τέλος, καθώς η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Λακωνίας, ταυτοποιήθηκε από τη σύζυγό του.

Κάτοικος της περιοχής είχε εντοπίσει τη σορό

Η σορός του αγνοούμενου ψαρά είχε βρεθεί στην παραλία της Κοκκινιάς, στη Λακωνία το Σάββατο (14/02) από έναν κάτοικο της περιοχής και είχε μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα. Η γυναίκα του επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον άντρα της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star.

Είχε πάει να ρίξει τα δίχτυα του – Εντοπίστηκε ακυβέρνητη η βάρκα του

Επισημαίνεται ότι ο έμπειρος 60χρονος ψαράς από το Γύθειο είχε πάει να ρίξει τα δίχτυα του. Στην επιστροφή φαίνεται ότι έβαλε αυτόματο πιλότο με προορισμό το λιμάνι του Γυθείου και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Η βάρκα δεν έφτασε ποτέ στο λιμάνι και εντοπίστηκε ακυβέρνητη στα Τρίνησα, με το κινητό του τηλέφωνο να είναι το μόνο αντικείμενο πάνω στο σκάφος.

