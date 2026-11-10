Στην ταυτοποίηση του τέταρτου δράστη που εμπλέκεται στην άγρια ληστεία σε βάρος 20χρονου στον σταθμό του Μετρό «Μοναστηράκι» προχώρησαν οι αρχές, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τη σύλληψή του.

Παράλληλα, ένας εκ των αστυνομικών της ομάδας του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «Αριάδνη», ο οποίος μαζί με συνάδελφό του πέρασε χειροπέδες στους υπόλοιπους τρεις εμπλεκόμενους, περιέγραψε στο ΕΡΤNews καρέ καρέ την κινητοποίηση που εκτυλίχθηκε στον σταθμό.

Η μαρτυρία του αστυνομικού και η απόπειρα διαφυγής με συρμό

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αστυνομικός, οι δύο ένστολοι εκτελούσαν υπηρεσία στην αποβάθρα του σταθμού όταν τους προσέγγισε ο νεαρός, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που τον ξυλοκόπησαν άγρια και του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, με τον πρώτο δράστη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα στον χώρο της αποβάθρας.

Οι άλλοι δύο επιχείρησαν να διαφύγουν επιβιβαζόμενοι σε διερχόμενο συρμό του Μετρό, ωστόσο οι αστυνομικοί πρόλαβαν να τους ακινητοποιήσουν πριν αναχωρήσει το τρένο.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τις συλλήψεις, στην κατοχή μίας εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν κλεμμένα κινητά τηλέφωνα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συσκευές αυτές συνδέονται με προγενέστερες ληστείες που είχαν διαπραχθεί με την απειλή μαχαιριού.

Το βίντεο της άγριας επίθεσης στον 20χρονο:

Ο απολογισμός του σχεδίου «Αριάδνη»

Από την έναρξη εφαρμογής του ειδικού σχεδίου «Αριάδνη» στις 19 Φεβρουαρίου 2025 μέχρι και σήμερα: