Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, εξιχνιάστηκε η υπόθεση της δολοφονίας 29χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στις 24 Ιουλίου σε κτηνοτροφική εγκατάσταση στην περιοχή Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, σύμφωνα με το tempo24.news.

Η σορός του 29χρονου εντοπίστηκε από γυναίκα που βρέθηκε τον Ιούλιο στον χώρο της κτηνοτροφικής μονάδας και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασαν Αστυνομικοί από τις υπηρεσίες Πύργου, Ήλιδας και Βουπρασίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το πτώμα είχε επιμελώς αποκρυφθεί κάτω από ξύλινες παλέτες και τσίγκους.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προήλθαν από κοντάρι.

Κατά την αυτοψία στο χώρο, οι Αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κομμάτι του ξύλινου κονταριού, που θεωρείται πειστήριο του εγκλήματος.

