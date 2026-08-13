Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να συγκρουστεί με διερχόμενη μοτοσικλέτα από το αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ για την υπόθεση συνεργάζονται οι υπηρεσίες της Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός εντοπίστηκε μέσω της εταιρείας στην οποία εργάζεται και αναμένεται να προσέλθει το απόγευμα στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δώσει κατάθεση για το περιστατικό. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο TikTok ο οδηγός της μηχανής, έχοντας καταγράψει το περιστατικό με κάμερα τοποθετημένη στο κράνος του, φαίνεται το βυτιοφόρο να επιχειρεί προσπέραση σε ΙΧ ενώ το οδόστρωμα βρίσκεται σε στροφή, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, από το αντίθετο ρεύμα κατευθυνόταν η μηχανή. Ο αναβάτης, πραγματοποιώντας έναν απότομο ελιγμό, κατάφερε να περάσει δίπλα από το βυτιοφόρο και να αποφύγει τη σύγκρουση. Στο βίντεο ακούγεται, εμφανώς αναστατωμένος, να λέει: «Παρά λίγο να πεθάνουμε».