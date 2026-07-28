Στην ιστορία περνούν από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, οι μπλε ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών ως ταξιδιωτικά έγγραφα, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια περίοδο που ξεκίνησε το 1961.

Ο κύκλος της ζωής τους κλείνει οριστικά σε 13 μήνες, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2027. Έως τότε, τα παλαιά Δελτία θα γίνονται δεκτά αποκλειστικά ως ταυτοποιητικά έγγραφα εντός της χώρας, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο σε όσους δεν έχουν προγραμματίσει ακόμα την έκδοση του νέου τύπου Δελτίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2027 και μετά, οι μπλε ταυτότητες θα έχουν μόνο αξία ενθυμίου και δεν θα γίνονται δεκτές για κανέναν απολύτως λόγο.

Τι αλλάζει στα ταξίδια και την έκδοση διαβατηρίων

Από τις 3 Αυγούστου, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν τη νέα ταυτότητα τύπου πιστωτικής κάρτας, θα μπορούν να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας, μόνο με το διαβατήριό τους.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ ένας νέος σημαντικός περιορισμός: θα παύσει η έκδοση νέων διαβατηρίων για όσους δεν κατέχουν τη νέου τύπου ταυτότητα. Για την εβδομάδα που μεσολαβεί, η έκδοση διαβατηρίου είναι εφικτή με την παλιά ταυτότητα, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του πολίτη αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες.

Σχεδόν 600.000 ραντεβού – Νέα ταυτότητα… στις διακοπές

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται το αδιαχώρητο στα Γραφεία Ταυτοτήτων των Αστυνομικών Τμημάτων. Μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα είχαν εκδοθεί λιγότερες από 3.800.000 νέες ταυτότητες, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί σχεδόν 600.000 ραντεβού μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το σύστημα των ραντεβού παρέχει διαθεσιμότητα για διάστημα 90 ημερών και δίνει τη δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε Αστυνομικού Τμήματος ανά την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Έτσι, χιλιάδες πολίτες συνδυάζουν τις θερινές διακοπές τους με την έκδοση της νέας ταυτότητας στον τόπο παραθερισμού τους, υπολογίζοντας ότι το νέο δελτίο είναι διαθέσιμο για παραλαβή μέσα σε 7 έως 10 ημέρες.

Η διαδικασία, τα παράβολα και η φωτογραφία

Η διαδικασία έκδοσης είναι εξαιρετικά απλή και διαρκεί ελάχιστα λεπτά:

Ραντεβού & Παράβολο: Ο πολίτης κλείνει το ραντεβού του μέσω της πλατφόρμας του www.gov.gr και πληρώνει τα ηλεκτρονικά παράβολα συνολικού κόστους 10,50 ευρώ (10 ευρώ για το Δελτίο και 0,50 ευρώ ένσημο της ΕΛ.ΑΣ.). Για τους πολυτέκνους το παράβολο ανέρχεται σε 5 ευρώ .

Ο πολίτης κλείνει το ραντεβού του μέσω της πλατφόρμας του και πληρώνει τα ηλεκτρονικά παράβολα συνολικού κόστους (10 ευρώ για το Δελτίο και 0,50 ευρώ ένσημο της ΕΛ.ΑΣ.). Για τους πολυτέκνους το παράβολο ανέρχεται σε . Δικαιολογητικά: Δεν απαιτείται κανένα επιπλέον έγγραφο, καθώς η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων γίνεται αυτόματα από την Αστυνομία.

Δεν απαιτείται κανένα επιπλέον έγγραφο, καθώς η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων γίνεται αυτόματα από την Αστυνομία. Φωτογραφία: Η λήψη της φωτογραφίας μπορεί να γίνει δωρεάν από τον αστυνομικό την ώρα του ραντεβού. Αν ο πολίτης επιλέξει επαγγελματία φωτογράφο, εκείνος ανεβάζει τη φωτογραφία ηλεκτρονικά και ο πολίτης προσκομίζει απλώς τον κλειδάριθμό της. Προσοχή: Δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες σε στικάκια USB για λόγους ασφαλείας του δικτύου της ΕΛ.ΑΣ.

Με την παραλαβή της νέας ταυτότητας, η παλαιά παραδίδεται και ακυρώνεται, ενώ η ενημέρωση της φορολογικής αρχής (ΑΑΔΕ) με τα νέα στοιχεία πραγματοποιείται αυτόματα.