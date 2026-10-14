Στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας προσέφυγε το πρωί της Τετάρτης (14/10) ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Αφορμή για την κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου στάθηκε περιστατικό απόπειρας εξαπάτησης, στο οποίο άγνωστο άτομο χρησιμοποίησε παράνομα το όνομά του.

Το ύποπτο μήνυμα σε παράγοντα του μπάσκετ

Όπως έγινε γνωστό, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, το συμβάν αποκαλύφθηκε όταν στέλεχος μπασκετικού συλλόγου έλαβε γραπτό μήνυμα που εμφανιζόταν ψευδώς να προέρχεται από τον κ. Θεοδωρικάκο.

Στο περιεχόμενό του, ο υπαίτιος άφηνε αιχμές και υπονοούμενα για μελλοντικές χρηματικές συναλλαγές, ενέργεια που – όπως υπογραμμίζεται – δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.

Βαρύ κατηγορητήριο για σωρεία αδικημάτων

Η νομική προσφυγή του υπουργού στρέφεται κατά παντός εμπλεκομένου και καλύπτει μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, αφορά τα αδικήματα της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της διασποράς ψευδών ειδήσεων, της συκοφαντικής δυσφήμισης, καθώς και της πρόθεσης εξαπάτησης τρίτων.

Παράλληλα, ζητείται η διερεύνηση κάθε άλλης αξιόποινης πράξης που ενδέχεται να προκύψει από την αστυνομική έρευνα.

Η κάρτα SIM αγοράστηκε στην Ομόνοια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κάρτα SIM του αριθμού WhatsApp, από τον οποίο στάλθηκαν τα μηνύματα με την ψευδή ιδιότητα του υπουργού, αγοράστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας.

Είναι καταχωρημένη σε όνομα αλλοδαπού, χωρίς ωστόσο να έχει διακριβωθεί αν τα στοιχεία είναι αληθή ή ποιος είναι ο πραγματικός κάτοχος.