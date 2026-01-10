Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φθάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν τα 9, δημιουργώντας συνθήκες θυελλώδεις στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες καθώς και προς τα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου. Παράλληλα, ματαιώνεται το απογευματινό δρομολόγιο του Blue Star Chios με προορισμούς Θήρα, Ανάφη, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Διαφάνι, Χάλκη και Ρόδο.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα δρομολόγια εκτελούνται αποκλειστικά με συμβατικά πλοία, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας τα δρομολόγια προς Μαρμάρι πραγματοποιούνται κανονικά, με απαγόρευση απόπλου να παραμένει σε ισχύ για ‘Ανδρο, Τήνο και Μύκονο. Από το Λαύριο δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια.

Κλειστές παραμένουν και οι πορθμειακές γραμμές Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη-Κέρκυρα καθώς και Ρίο-Αντίρριο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.