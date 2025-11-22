Ταλαιπωρία υπέστησαν περισσότεροι από 300 επιβάτες τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, το απόγευμα του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, όταν ακινητοποιήθηκε ο συρμός στον οποίο επέβαιναν.

Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία 1323 ακινητοποιήθηκε στις 17:32 στην περιοχή του Ασπροπύργου, λόγω τεχνικού προβλήματος, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Εφεδρικός συρμός έφτασε στο σημείο, προκειμένου οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με καθυστέρηση 83 λεπτών.

Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού. Η εταιρεία διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1323, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο, ακινητοποιήθηκε στις 17:32 στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω τεχνικού προβλήματος.

Εφεδρικός συρμός έφτασε άμεσα στο σημείο, προκειμένου οι 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με την καθυστέρηση να διαμορφώνεται στα 83 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε διαρκώς κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του δρομολογίου.

Ωστόσο, εξαιτίας του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».