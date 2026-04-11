Απίστευτη ταλαιπωρία για επιβάτες του δρομολογίου Θεσσαλονίκη – Λάρισα, στον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης, μια ανάσα πριν από την Ανάσταση.

Οι επιβάτες, ερχόμενοι στον ΟΣΕ για να πάρουν το τρένο, ενημερώθηκαν πως το δρομολόγιο των 21.50 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Karfitsa.gr αλλά και ενημέρωση επιβατών που επικοινώνησαν με τη «Ζούγκλα», υπήρξε σύγκρουση της εν λόγω αμαξοστοιχίας με αγριογούρουνα στις 21.00, στην περιοχή του Μακρυγιάλου, η οποία προκάλεσε τεχνική βλάβη στην «ποδιά» του τρένου.

Οι επιβάτες, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, επρόκειτο να μεταφερθούν μέχρι τον Κορινό με λεωφορείο που θα ξεκινούσε από τον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης στις 22.20. Η νεότερη ενημέρωση που έλαβαν αναφέρει ότι το λεωφορείο έρθει στις 23.00.

Οι επιβάτες περιμένουν στον ΟΣΕ Θεσσαλονίκης, εδώ και δύο ώρες, το λεωφορείο και στη συνέχεια θα πάρουν τρένο για τους ενδιάμεσους σταθμούς Κατερίνη, Λιτόχωρο και τερματικό σταθμό τη Λάρισα. Όπως όλα δείχνουν, οι επιβάτες θα κάνουν Ανάσταση στο δρόμο.