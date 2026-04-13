Συνεχίζεται η επάνοδος των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κίνηση στους δρόμους να είναι αρκετά αυξημένη στα δύο εθνικά δίκτυα, Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας, κυρίως όμως στην Αθηνών-Κορίνθου.

Συγκεκριμένα στην Αθηνών-Κορίνθου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις λίγο πριν τα διόδια του Ισθμού μέχρι και την Κινέτα, όπου τα οχήματα ενίοτε ακινητοποιούνται, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση και μέχρι τα Μέγαρα. Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αθηνών-Λαμίας ειδικά στο οδικό τμήμα από τον Αυλώνα μέχρι και τη Μαλακάσα, καθώς και από το Καπανδρίτι μέχρι τον Άγιο Στέφανο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα, έως τις 6 το απόγευμα, έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 70.697 οχήματα. Συγκεκριμένα 37.725 οχήματα μέσω της Αθηνών-Κορίνθου και 32.972 από την Αθηνών-Λαμίας. Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

