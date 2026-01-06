Σημαντικές ελλείψεις σε τεστ για την γρίπη παρατηρούνται το τελευταίο 24ωρο σε Φαρμακεία της Ανατολικής Αττικής. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα Κέντρα Υγείας απαντούν στους πελάτες πως δεν διαθέτουν καν αυτά τα τεστ.

Συγκεκριμένα, πολίτες ενημερώνουν τη «Ζούγκλα» πως στην περιοχή της Νέας Μάκρης όταν απευθύνθηκαν στο Κέντρο Υγείας, τους ενημέρωσαν πως δεν είχαν να κάνουν σε ηλικιωμένη γυναίκα το τεστ της γρίπης και τους παρέπεμψαν σε φαρμακείο. Βέβαια, αργία σήμερα, τα φαρμακεία είναι κλειστά. Το πιο κοντινό εφημερεύον φαρμακείο βρίσκεται στην Ραφήνα. Κι εκεί όμως το συγκεκριμένο φαρμακείο, όπως ενημερώθηκε η «Ζούγκλα», δεν διαθέτει τα συγκεκριμένα τεστ, διότι έχουν τελειώσει.

Αποτέλεσμα: απίστευτη ταλαιπωρία, γιορτινές ημέρες, για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, που θα πρέπει να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα για να βρουν εφημερεύον φαρμακείο, προκειμένου να υποβληθούν σε τεστ, εάν φυσικά υπάρχει.

Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν είναι πολλά:

Καταρχάς, γιατί τα Κέντρα Υγείας εκεί δεν έχουν τεστ; Κι αν τελειώσανε, για ποιο λόγο δεν φρόντισαν να προμηθευτούν άμεσα για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο; Τι Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι αυτό, κύριε Υπουργέ; Να σου λένε δεν έχουμε τεστ και να είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις για να δεις εάν είσαι άρρωστος; Να τα χαίρεστε, κύριε Γεωργιάδη…