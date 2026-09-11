Έντονη είναι η ταλαιπωρία και ο εκνευρισμός των οδηγών που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Αυλώνα, καθώς εργασίες ασφαλτόστρωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η εκτέλεση των έργων σε μια ημέρα όπως η Παρασκευή, κατά την οποία η κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της αναχώρησης των ταξιδιωτών για το Σαββατοκύριακο, έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις.

Η κάμερα του Zougla.gr καταγράφει την κατάσταση στο σημείο, με τα οχήματα να κινούνται αργά και τους οδηγούς να δυσκολεύονται ιδιαίτερα να συνεχίσουν την πορεία τους.

Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής για τη διενέργεια των κατασκευαστικών παρεμβάσεων προκαλεί εύλογα ερωτήματα και διαμαρτυρίες από τους πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον δρόμο, βλέποντας την έξοδό τους να μετατρέπεται σε δοκιμασία.