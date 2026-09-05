Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Τανάγρας, όταν μαχητικό αεροσκάφος τύπου Phantom κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο πλαίσιο του Athens Flying Week. Μετά τη μοιραία πτώση, οι δύο πιλότοι, Σμηναγός και Επισμηναγός, ανασύρθηκαν νεκροί.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκε αμέσως πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής, εισαγωγής και διάθεσης γεωργικών, βιομηχανικών και δομικών μηχανημάτων ΨΕΚΑ ΑΒΕΕ. Αδιευκρίνιστο παραμένει, αν αυτό βρισκόταν σε λειτουργία.

Εικόνες από τη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο:

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 23 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, οι δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς από αέρος, όπου επιχειρούν επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, με το ένα εξ αυτών να συντονίζει τις εναέριες επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Και άλλες εικόνες που εξασφάλισε η «Ζούγκλα» από το σημείο: