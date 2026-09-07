Οι έρευνες για την αιτία που οδήγησε στην αεροπορική τραγωδία στη βάση της Τανάγρας το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο έμπειροι πιλότοι, ο 40χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, βυθίζοντας στο πένθος πέρα από τις οικογένειες τους και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom πραγματοποιούσε πτήση – επίδειξη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week και με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί εκείνο απότομα έχασε ύψος και συνετρίβη στις εγκαταστάσεις της τοπικής επιχείρησης «ΨΕΚΑ ΑΒΕΕ». Οι χειριστές του δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και έχασαν τη ζωή τους.

Μετά τη σφοδρή πτώση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, στην οροφή του οποίου έπεσε το μεγαλύτερο τμήμα του αεροσκάφους, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του F-4 Phantom στο Athens Flying Week:

Η κηδεία του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα τελεστεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στην Κατσικά Ιωαννίνων, όπου ζούσε η οικογένειά του, ενώ η κηδεία του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα γίνει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον Πύργο Ηλείας, στον τόπο καταγωγής του.

Το σχέδιο πτήσης και τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή

Οι έμπειροι χειριστές γνώριζαν πολύ καλά το σχέδιο της πτήσης – επίδειξης. Αυτό περιελάμβανε, απογείωση, ταχεία άνοδο, αριστερή στροφή και πέρασμα πάνω από τους θεατές του Athens Flying Week, πριν την κρίσιμη δεξιά στροφή που θα επανέφερε το Phantom σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον διάδρομο σε χαμηλό ύψος και υψηλή ταχύτητα.

Ωστόσο, κατά τη δεξιά στροφή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από τον διάδρομο της στρατιωτικής βάσης το μαχητικό έχασε απότομα ύψος. Στο μικροσκόπιο, λοιπόν, της επιτροπής που συγκροτήθηκε για διερευνήσει την τραγωδία βρίσκονται τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πτώση. Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση επικεντρώνονται σε δύο πηγές δεδομένων.

Αρχικά, σημαντικό κρίνεται το οπτικοακουστικό υλικό του Athens Flying Week. Η αρμόδια επιτροπή έχει συγκεντρώσει τα όσα καταγράφηκαν από τις κάμερες που υπήρχαν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Η εξέταση των εικόνων θα γίνει εξονυχιστικά, με σκοπό να φανεί η ακριβής κλίση του αεροσκάφους, η ταχύτητα και η κινησιολογία των πηδαλίων του F-4 Phantom κατά την είσοδό του στην δεξιά στροφή.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των χειριστών και του Πύργου Ελέγχου. Σκοπός της Επιτροπής που συγκροτήθηκε είναι να εξακριβώσουν αν οι χειριστές πρόλαβαν να μεταδώσουν κάποιο σήμα για βλάβη, απώλεια στήριξης ή αν υπήρξε κάποια ένδειξη συναγερμού.

Η ακτινογραφία της τραγωδίας στη «Ζούγκλα» από έμπειρο πιλότο μαχητικών

Το Ζougla.gr επικοινώνησε με πρώην πιλότο και εκπαιδευτή της Πολεμικής Αεροπορίας ο οποίος έχει πολύ καλή γνώση του συγκεκριμένου τύπου μαχητικού αεροσκάφους, προκειμένου να ζητήσει μια εκτίμηση για το συμβάν, σύμφωνα πάντα με τα βίντεο και τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «από την ανάλυση των δεδομένων που έχουν δημοσιευθεί, βίντεο και προσωπικές μαρτυρίες ατόμων που ήταν εντός του χώρου, έχουμε να κάνουμε με μια πολύ χαμηλή πτήση που θα πρέπει να δούμε σε πρώτη φάση εάν ήταν κάτω από τα όρια ασφαλείας και εάν ο αξιωματικός στον πύργο ελέγχου είχε κάποια επικοινωνία για τον συγκεκριμένο λόγο».

Βίντεο από το χάος που επικράτησε στο Athens Flying Week μετά την πτώση του Phantom:

Σύμφωνα με τον πρώην πιλότο, «το αεροσκάφος φέρεται να έκανε ελαφριά κάθοδο και στη συνέχεια το σχέδιο μάλλον ήταν να μπούνε στον διάδρομο και να περάσουν με ταχύτητα 500 μίλια κατά μήκος του διαδρόμου, ενώ μετά θα έκαναν άνοδο. Εκτιμώ πως προσέγγιζαν την αρχή του διαδρόμου με ταχύτητα 500 – 550 μίλια, με κλειστή στροφή με τα μάξιμουμ επιτρεπόμενα G, μέχρι 6,5 με 7. Η δεξαμενή καυσίμων που έχει από κάτω το συγκεκριμένο αεροσκάφος αντέχει μέχρι 6 G. Στη διάρκεια της στροφής από το βίντεο είναι φανερή η περεταίρω κάθοδος του αεροσκάφους, χωρίς κανένα εμφανές σημείο αντίστροφης εκτροπής, αλλά και χωρίς να γίνει καμία αλλαγή της θέσης του (κίνηση της μύτης του αεροσκάφους προς τα πάνω), με ελιγμό ή μείωση της κλίσης και άνοδο, κάτι που δηλώνει μάλλον αδυναμία υλοποίησης του εν λόγω χειρισμού από ανεξήγητο παράγοντα, (ενδεχόμενο πρόβλημα χειρισμού)».

Ο ίδιος προσθέτει: «Η μεγάλη ταχύτητα του αεροσκάφους σε συνδυασμό με την γωνιακή επιτάχυνση κατά τη διάρκεια της στροφής, φέρουν το αεροσκάφος σε ακραία θέση του φακέλου πτήσεως. Δηλαδή στα όρια απώλειας στήριξης, λόγω μεγάλης ταχύτητας. Πράγμα όμως που δεν φαίνεται να συνέβη γιατί δεν υπήρχε καμία αλλαγή στη στάση του αεροσκάφους, όπως η ανεξέλεγκτη αντίστροφη εκτροπή (adverse yaw)».

Σε ερώτηση τι μπορεί να οδήγησε στην τραγωδία, ο εκπαιδευτής της Πολεμικής Αεροπορίας, απάντησε πως «σε αυτές τις περιπτώσεις ή υπάρχει κάποιο μηχανικό πρόβλημα, για παράδειγμα παρεμπόδιση ποδοστηρίου ή χειριστηρίου, ή σπάνια, αλλά υπαρκτή περίπτωση, λόγω ασύμμετρης τροφοδοσίας καυσίμου το κέντρο βάρους να μετακινήθηκε σε θέση που δεν επέτρεπε την άνοδο του αεροσκάφους».

Ερωτηθείς για ποιο λόγο, εάν υπήρχε πρόβλημα στο αεροσκάφος, οι χειριστές δεν εκτινάχθηκαν, ο πρώην πιλότος απαντά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να εκτιναχθείς με τέτοια κλίση που είχε πάρει το αεροσκάφος και γι’ αυτό δεν εγκατέλειψαν».