Τραγωδία μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών σημειώθηκε χθες, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα.

Ο Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας και ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πτήσης- επίδειξης στο Athens Flying Week, βυθίζοντας στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία και τις οικογένειές τους.

Το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom συνετρίβη στις εγκαταστάσεις της τοπικής επιχείρησης «ΨΕΚΑ ΑΒΕΕ», ένα εργοστάσιο κατασκευής και εισαγωγής γεωργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων, με αποτέλεσμα οι δύο έμπειροι πιλότοι να σκοτωθούν.

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του Phantom – Από το 02:00 φαίνεται καθαρά η συντριβή του αεροσκάφους:

Οι επικίνδυνοι ελιγμοί και η μοιραία κίνηση G Turn

Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, το F-4 Phantom της 338 Μοίρας «Άρης» είχε μόλις ξεκινήσει την επίδειξή του στο Athens Flying Week στην στρατιωτική αεροπορική βάση στην Τανάγρα. Την ώρα που πλήθος κόσμου παρακολουθούσε την αεροπορική γιορτή, το διθέσιο μαχητικό επιχείρησε έναν ελιγμό εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων (High-Speed, High-G Turn).

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το αεροσκάφος προσέγγιζε τον διάδρομο με μέγιστη ταχύτητα όταν, κατά τη διάρκεια της κλειστής στροφής, εικάζεται πως υπήρξε απώλεια στήριξης. Ξαφνικά το μαχητικό αεροσκάφος ξεκίνησε να χάνει ύψος και ξεκίνησε την ανεξέλεγκτη πορεία του προς το έδαφος.

Ο Γιάννης Μπλέσιας και ο Δημήτρης Πέτρου δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης, δεν πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν και έχασαν τη ζωή τους.

Λόγω της μεγάλης ταχύτητας και της ισχυρής κλίσης, η ενεργοποίηση του συστήματος εγκατάλειψης ήταν σχεδόν αδύνατη.

Το αεροσκάφος συνετρίβη με σφοδρότητα στις εγκαταστάσεις της τοπικής επιχείρησης «ΨΕΚΑ ΑΒΕΕ», ένα εργοστάσιο κατασκευής και εισαγωγής γεωργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων. Από τη βιαιότητα της πρόσκρουσης, η άτρακτος κόπηκε στα δύο. Τα συντρίμμια του μαχητικού διασκορπίστηκαν σε τεράστια απόσταση, τόσο γύρω από τις αποθήκες του εργοστασίου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, από τα θραύσματα που εκσφενδονίστηκαν τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Μετά την αεροπορική τραγωδία, συγκροτήθηκε άμεσα Επιτροπή Διερεύνησης από την Πολεμική Αεροπορία, προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση επικεντρώνονται σε δύο πηγές δεδομένων.

Αρχικά, σημαντικό κρίνεται το οπτικοακουστικό υλικό του Athens Flying Week. Η αρμόδια επιτροπή έχει συγκεντρώσει τα όσα καταγράφηκαν από τις κάμερες που υπήρχαν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Η εξέταση των εικόνων θα γίνει εξονυχιστικά, με σκοπό να φανεί η ακριβής κλίση του αεροσκάφους, η ταχύτητα και η κινησιολογία των πηδαλίων του F-4 Phantom κατά την είσοδό του στην δεξιά στροφή.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των χειριστών και του Πύργου Ελέγχου. Σκοπός της Επιτροπής που συγκροτήθηκε είναι να εξακριβώσουν αν οι χειριστές πρόλαβαν να μεταδώσουν κάποιο σήμα για βλάβη, απώλεια στήριξης ή αν υπήρξε κάποια ένδειξη συναγερμού.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για δύο πιλότους με χιλιάδες ώρες πτήσης στην «πλάτη» τους, δύο νέους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τόσο ξαφνικά.

Δυο έμπειροι πιλότοι που έφυγαν κάνοντας αυτό που αγαπούσαν

Δύο Ίκαροι που έφυγαν κάνοντας αυτό που αγαπούσαν, αφήνοντας ωστόσο πίσω τους τις οικογένειές τους.

Ο Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, με καταγωγή από τον Πύργο, άφησε πίσω του ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών. Στον Πύργο, όπου ζούσε με την οικογένειά του, η είδηση της απώλειάς του έπεσε σαν κεραυνός. Οι συνάδελφοί του μιλούν για έναν άριστο, έμπειρο ιπτάμενο, για τον οποίο το καθήκον ήταν η ίδια του η ζωή.

Μαζί του στο μοιραίο κόκπιτ βρισκόταν ο 47χρονος Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, με καταγωγή από την Πάτρα. Η μοίρα του έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι, καθώς, όπως αποκαλύφθηκε, το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κορούλα του στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου ζουν οι γονείς του.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτηση του έγραψε:

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια».