Βίντεο και φωτογραφίες «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης, Φίλιππος Ιακωβίδης

Ο Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας και ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου είναι οι δύο έμπειροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τραγικά τη ζωή τους το μεσημέρι του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, όταν το μαχητικό τους συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, στην Τανάγρα. Δύο Ίκαροι που έφυγαν κάνοντας αυτό που αγαπούσαν, αφήνοντας ωστόσο πίσω τους τις οικογένειές τους.

Ο Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, με καταγωγή από τον Πύργο, άφησε πίσω του ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών. Στον Πύργο, όπου ζούσε με την οικογένειά του, η είδηση της απώλειάς του έπεσε σαν κεραυνός. Οι συνάδελφοί του μιλούν για έναν άριστο, έμπειρο ιπτάμενο, για τον οποίο το καθήκον ήταν η ίδια του η ζωή.

Μαζί του στο μοιραίο κόκπιτ βρισκόταν ο 47χρονος Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, με καταγωγή από την Πάτρα. Η μοίρα του έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι, καθώς, όπως αποκαλύφθηκε, το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κορούλα του στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου ζουν οι γονείς του.

Βαρύ κλίμα σε Τζουμέρκα και Πρέβεζα

Η τραγική είδηση βύθισε στο πένθος τα Πράμαντα Τζουμέρκων (το χωριό της μητέρας του Δημήτρη Πέτρου), αλλά και το Πολυστάφυλο Πρέβεζας (το χωριό του πατέρα του). Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, μετέφερε τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας με μια συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στον Πέτρου: «Δημήτρη μου… Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Βαΐτσης αποκάλυψε μια συγκλονιστική λεπτομέρεια για το δέσιμο του άτυχου Σμηναγού με τη γιαγιά του: «Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του, την κυρα-Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να τη χαιρετήσει από τον ουρανό…».

Αντίστοιχα σοκαρισμένος είναι και ο κόσμος στο Πολυστάφυλο, με τον πρόεδρο της Κοινότητας, Κωνσταντίνο Καραβίδα, να δηλώνει: «Ήταν ένας άγγελος, όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Είναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή…».

Ό,τι απέμεινε από τον κινητήρα του αεροσκάφους, εντοπίστηκε κοντά στο εργοστάσιο που κατέπεσε:

Το χρονικό της μοιραίας πτήσης

Το ρολόι έδειχνε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι, όταν το διθέσιο μαχητικό της 338 Μοίρας «Άρης» της 117 Πτέρυγας Μάχης ξεκίνησε την παρουσίασή του. Μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών, το πλήρωμα επιχείρησε έναν απαιτητικό ελιγμό (High-Speed, High-G Turn).

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, καθώς το F-4 προσέγγιζε τον διάδρομο με μέγιστη ταχύτητα και εκτελούσε κλειστή στροφή, εικάζεται ότι υπήρξε απώλεια στήριξης. Το αεροσκάφος έβγαλε καπνούς και άρχισε να χάνει απότομα ύψος. Λόγω της ιλιγγιώδους ταχύτητας και της ισχυρής κλίσης, οι δύο χειριστές δεν είχαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης και η ενεργοποίηση του συστήματος εκτόξευσης κατέστη αδύνατη.

Το Phantom συνετρίβη με σφοδρότητα στις εγκαταστάσεις της τοπικής επιχείρησης «ΨΕΚΑ ΑΒΕΕ». Η άτρακτος κόπηκε στα δύο και τα συντρίμμια εκσφενδονίστηκαν σε τεράστια απόσταση. Δύο πολίτες τραυματίστηκαν από τα θραύσματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής – Πυκνοί καπνοί είχαν υψωθεί στον ουρανό:

Τριήμερο πένθος

Η πρόσκρουση προκάλεσε την άμεση εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύο εστίες, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έστησε μια γιγαντιαία επιχείρηση με 85 πυροσβέστες, 23 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και μία ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ. Από αέρος, 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα (το ένα με ρόλο συντονιστή) ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης.

Αυτή τη στιγμή, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Ο χώρος της τραγωδίας παραμένει αποκλεισμένος από τον στρατό, προκειμένου να συλλεχθούν τα συντρίμμια για ενδελεχή έρευνα από τους εμπειρογνώμονες.

Στον απόηχο της εθνικής τραγωδίας, οι διοργανωτές εκκένωσαν και διέκοψαν αμέσως το air show, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ακύρωσαν τις υποχρεώσεις τους (σε ΔΕΘ και Μεθώνη αντίστοιχα) επιστρέφοντας εσπευσμένα στην Αθήνα. Με απόφαση του κ. Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του Phantom:

Βίντεο από το σημείο της συντριβής

Εικόνες από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας μετά τη συντριβή του αεροσκάφους:

Με πληροφορίες από το patrisnews.com