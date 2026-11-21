Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 5ος διεθνής διαγωνισμός πληρωμάτων αρμάτων μάχης «International Hellenic Tank Challenge 2026» (IHTC-26), ο οποίος διεξήχθη στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Πετροχωρίου στην Ξάνθη.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν πληρώματα από τέσσερις χώρες – την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και την Κύπρο – μετατρέποντας τη Θράκη σε επίκεντρο διεθνούς στρατιωτικής συνεργασίας και επιχειρησιακής αξιολόγησης.

Κατά τη διάρκεια των επτά ημερών, τα πληρώματα δοκιμάστηκαν σε απαιτητικά σενάρια που ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ακρίβεια των βολών, τους τακτικούς ελιγμούς, την ταχύτητα αντίδρασης, τον άρτιο συντονισμό (αρχηγού, πυροβολητή, γεμιστή και οδηγού), καθώς και τη φυσική αντοχή των στελεχών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συμμετοχή της κυπριακής αποστολής που αγωνίστηκε με ελληνικό άρμα μάχης Leopard 1A5, καθώς και η ιστορική πρώτη παρουσία ελληνικού πληρώματος αποτελούμενου αποκλειστικά από εφέδρους, γεγονός που υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης της εφεδρείας.

Στην τελική κατάταξη του διαγωνισμού, την πρώτη θέση κατέκτησε αμερικανικό πλήρωμα, τη δεύτερη θέση κατέλαβε ιταλικό πλήρωμα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε στην τρίτη θέση ελληνικό πλήρωμα με άρμα Leopard 2.

Η τελετή λήξης και η απονομή των διακρίσεων πραγματοποιήθηκαν παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας και του διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ), αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου, επισφραγίζοντας το υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας και επαγγελματισμού των συμμετεχουσών δυνάμεων.