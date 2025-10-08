Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Στο μικροσκόπιο της Πολεμικής Αεροπορίας, βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το ατύχημα το οποίο συνέβη στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, το πρωί της Τετάρτης (8/10), με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη συγκεκριμένη βάση εδρεύει η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, «το ελικοφόρο αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από τη Σχολή Ικάρων, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης».

Οι πρώτες πληροφορίες, μετά το ατύχημα, ανέφεραν πως το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος, αφού είχε απογειωθεί και είχε πάρει λίγα μέτρα υψόμετρο, κι ενώ εκτελούσε ελιγμό πάνω από το αεροδρόμιο με χαμηλή ταχύτητα, τότε για άγνωστο λόγο έπεσε.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο εκπαιδευτές, ένας Σμηναγός και ένας Αντισμήναρχος, οι οποίοι διακομίστηκαν έχοντας τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ο ένας σύμφωνα με πληροφορίες του Zougla.gr φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα.

Όσον αφορά στο δεύτερο στέλεχος, φέρεται πως μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Από τα Cessna T-41D Mescalero στα P2002-JF Tecnam

Το Ρ2002JF είναι ένα διθέσιο πλευρικής διάταξης, χαμηλοπτέρυγο πολύ ελαφρύ αεροσκάφος, κατασκευασμένο καθολικά από αλουμίνιο, με συρόμενη καλύπτρα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό κατασκευαστή, η ευκολία χειρισμού και συντήρησης καθιστούν το αεροσκάφος ιδανικό για εκπαίδευση σε σχολές χειριστών.

Επίσης διαθέτει σταθερό σύστημα προσγείωσης.

Η χρήση των συγκεκριμένων αεροσκαφών, γίνεται στο στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων, και ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας.

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει συνολικά 12 αεροσκάφη, τα οποία και προμηθεύτηκε προκειμένου να αντικαταστήσει το αεροσκάφος Τ-41D, το οποίο παρέμεινε στην υπηρεσία της Πολεμικής Αεροπορίας για περίπου 50 χρόνια, από το 1969.

Ο αρχικός διαγωνισμός για την προμήθεια, προκηρύχθηκε στις 10 Ιουνίου του 2016, με σκοπό την αντικατάσταση των 18 Cessna T-41D Mescalero της 360 Μοίρας Αρχικής Εκπαίδευσης «Θαλής» στο αεροδρόμιο της Δεκέλειας.

Η σύμβαση της προμήθειας έγινε την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και υπεγράφη στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, παρουσία του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, του πρώην Αρχηγού ΓΕΑ, Αντιπτέραρχου Χρήστου Χριστοδούλου και του εκπροσώπου της εταιρείας TECNAM, Walter Da Costa.

Στις 9 Ιουλίου του 2018 ξεκίνησε το πρόγραμμα εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ιταλία, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2018 ξεκίνησε η εκπαίδευση των ιπταμένων.

Η επίσημη τελετή παραλαβής των 12 αυτών νέων αεροσκαφών έγινε την Τετάρτη 12 Ιουνίου του 2019 παρουσία του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη.

Πηγές του ΓΕΑ σημείωναν στο Zougla.gr πως πρόκειται για την πρώτη φορά όπου συμβαίνει ατύχημα με τέτοιου τύπου αεροσκάφος.

Τι μπορεί να προκάλεσε το ατύχημα;

Αν και οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ειδικός στην ασφάλεια πτήσεων και πρώην εκπαιδευτής της Πολεμικής Αεροπορίας ανέφερε στο Zougla.gr πως «από τις πρώτες εικόνες φέρεται πως υπήρξε βλάβη και οι χειριστές έκαναν αναγκαστική προσγείωση. Υπάρχει όμως και η περίπτωση να έκαναν εικονική αναγκαστική προσγείωση, κάτι το οποίο γίνεται στο πλαίσιο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών. Δηλαδή πρόκειται για σενάριο όπου προσομοιώνουν την βλάβη και κάνουν αναγκαστική προσγείωση».

«Στην εικονική αναγκαστική προσγείωση, προσπαθείς να προσγειώσεις το αεροσκάφος σε κατάλληλο σημείο. Σβήνουν τον κινητήρα και το προσγειώνουν. Ίσως κάτι να μην δούλεψε και να είχαν μια άτυχη αναγκαστική. Τα στελέχη όμως που επέβαιναν στο αεροσκάφος είναι πολύ έμπειρα, οπότε το βλέπω δύσκολο να έχουν υποπέσει σε τέτοιο λάθος. Θεωρώ πιο πιθανό να έχει υπάρξει πραγματική βλάβη και να έκαναν αναγκαστική προσγείωση. Επίσης από το γεγονός ότι δεν έχασαν τη ζωή τους, φέρεται πως κατά τη διάρκεια του συμβάντος είχαν αεροδυναμικά πλεονεκτήματα», τονίζει.