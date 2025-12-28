Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 28/12, σε Πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 11 το πρωί, ένας άντρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στο Πρακτορείο, και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο, στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.

Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10 χιλιάδες ευρώ, και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.