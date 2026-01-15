Συνεχίστηκαν σήμερα για τρίτη ημέρα, οι κινητοποιήσεις των ταξί και οι οδηγοί διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τους.
Την Πέμπτη, λίγο μετά τις 12 οι οδηγοί ταξί ξεκίνησαν πεζή πορεία προς το Σύνταγμα με σκοπό να επιδώσουν ψήφισμα στα μέλη του Κοινοβουλίου.
Το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται νέα σύσκεψη του προεδρείου του Συνδικάτου, όπου θα αποφασιστεί η κήρυξη νέας 48ωρης απεργίας την ερχόμενη Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Την ίδια ημέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου.
Τα αιτήματά τους:
- Παράταση στην υποχρεωτική και βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για το 2035, με βιώσιμο σχέδιο μετάβασης
- Ξεκάθαρο διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών απέναντι στον κλάδο και ειδικότερα στα Ράδιο Ταξί.
- Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα.
- Φορολογικό: Δίκαιη φορολογική μεταχείριση – Τερματισμός της φορολογικής επιδρομής