Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνει ξανά ο κλάδος των ταξί, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ αποφάσισε 48ωρη απεργία στην Αττική για την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, επικαλούμενο «συσσωρευμένα και άλυτα προβλήματα που απειλούν πλέον την επιβίωση των επαγγελματιών».

Την Τρίτη στις 10:30 το πρωί οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, επιδιώκοντας να φέρουν την υπόθεσή τους απευθείας στο γραφείο του πρωθυπουργού.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την κλιμάκωση της κρίσης στον κλάδο.

Ηλεκτροκίνηση «χωρίς πρίζες» και αγορά… ελεύθερη για τα Ε.Ι.Χ.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται η υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση από το 2027 και η ταυτόχρονη μείωση της ελάχιστης μίσθωσης των Ε.Ι.Χ. με οδηγό από 90 σε 50 ευρώ, εξέλιξη που –όπως καταγγέλλει ο ΣΑΤΑ– διαλύει το μέχρι σήμερα θεσμικό όριο ανάμεσα στα ταξί και στα ιδιωτικά οχήματα με οδηγό.

Όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες, η κυβέρνηση προωθεί ένα καθεστώς «απελευθέρωσης μέσω ηλεκτροκίνησης», χωρίς να έχει εξασφαλίσει ούτε τις υποδομές φόρτισης, ούτε τις ασφαλιστικές καλύψεις, ούτε καν την επιχειρησιακή δυνατότητα ενός ηλεκτρικού ταξί να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο ΣΑΤΑ, τα σημεία φόρτισης παραμένουν ανεπαρκή, ενώ οι φορτιστές υψηλής ισχύος –αυτοί που χρειάζονται τα επαγγελματικά οχήματα– είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Την ίδια ώρα, ένα ηλεκτρικό ταξί υπολογίζεται ότι θα περνά πάνω από έναν μήνα τον χρόνο συνδεδεμένο στην πρίζα, μειώνοντας δραστικά τον διαθέσιμο χρόνο εργασίας.

Την ίδια στιγμή, οι ασφαλιστικές εταιρείες αποφεύγουν να καλύψουν τις μπαταρίες (το ακριβότερο τμήμα του οχήματος) ενώ δεν υπάρχει ούτε ένας φορτιστής σε πιάτσα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι αυτοκινητιστές απορρίπτουν τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί «παράλογων απαιτήσεων» και υπενθυμίζουν ότι από το 2022:

τα καύσιμα έχουν αυξηθεί έως και 30%

τα ασφάλιστρα ταξί περίπου 18%

και το κόστος συντήρησης πάνω από 30%

χωρίς αντίστοιχη προσαρμογή στα τιμολόγια.

Στο Μαξίμου το μπαλάκι

Ο ΣΑΤΑ εκτιμά ότι μόνο πολιτική παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο μπορεί πλέον να αποτρέψει την αποδιάρθρωση του κλάδου, καθώς –πέρα από την ηλεκτροκίνηση– παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η παράνομη δράση πλατφορμών, η υποκλοπή μεταφορικού έργου, η υπερφορολόγηση και οι καθυστερήσεις στις άδειες.

Οι ταξιτζήδες καλούν σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, ζητώντας κοινωνική στήριξη και ζητώντας συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι «ο αγώνας αφορά το μέλλον των δημόσιων μεταφορών και όχι μόνο τα επαγγελματικά μας δικαιώματα».