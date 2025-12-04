Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:

– Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

– Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

– Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

– Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

– Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

– Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

– Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένεται συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.