Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.
Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.
Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:
– Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
– Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
– Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
– Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
– Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
– Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
– Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Παράλληλα αναμένεται συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.