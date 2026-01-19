Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (19/1) το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας αναστάτωση σε οδηγούς και πεζούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ταξί παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους, λίγο μετά τις 11:00.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ για αρκετή ώρα παρατηρήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Στο σημείο βρέθηκαν και δυνάμεις της Τροχαίας, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να καταγράψουν το περιστατικό.