Τα ταξί, πέρα από τη μεταφορά επιβατών, πολλές φορές επιτελούν κοινωνικό έργο. Κάποιες φορές, μάλιστα, εκτελούν και χρέη… ασθενοφόρου.

Το μεσημέρι της Τρίτης (20/1), οδηγός ταξί και αναγνώστης της «Ζούγκλας», βρέθηκε απέναντι σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μία γυναίκα από την Αίγυπτο, συνοδευόμενη από άλλα 4 άτομα, ζήτησε βοήθεια από τον αυτοκινητιστή, καθώς της είχαν σπάσει τα νερά.

Η γυναίκα δεν μιλούσε ελληνικά ή αγγλικά, αλλά ήταν προφανές ότι χρειαζόταν βοήθεια.

Ο Νεκτάριος, χωρίς δεύτερη σκέψη, επιβίβασε τη γυναίκα και τους φίλους της στο ταξί και την μετέφερε το ταχύτερο δυνατόν στο Μαιευτήριο «Αλεξάνδρα», σε συνεννόηση με το συντονιστικό της άμεσης δράσης.

Χάρη στην άμεση μεταφορά, η γυναίκα έφθασε έγκαιρα στο νοσοκομείο και γέννησε χωρίς προβλήματα το μωρό της, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Δείτε φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:



