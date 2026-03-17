Σε εξέλιξη βρίσκεται η απεργιακή κινητοποίηση των ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Οι αυτοκινητιστές έχουν τραβήξει «χειρόφρενο» ως και την Παρασκευή.

Αυτή την ώρα πραγματοποιούν συγκέντρωση από την οδό Μάρνη, όπου βρίσκονται τα γραφεία του ΣΑΤΑ με πορεία προς τη Βουλή.

Μεταξύ των αιτημάτων του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035.

Υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν και οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων.