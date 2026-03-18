Συνεχίζουν και σήμερα Τετάρτη, τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί, δηλώνοντας πως για όσο συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους.

Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11.30 το πρωί έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) στην οδό Μάρνης, όπου θα πάρουν μέρος και απεργοί από σωματεία ταξί της περιφέρειας.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«Ο κλάδος των ταξί συνεχίζει δυναμικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά, καθώς το απαράδεκτο νομοσχέδιο έχει πλέον εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εξελίσσεται η διαδικασία στην Επιτροπή.

Η σημερινή καθολική συμμετοχή στην απεργία και η μαζική παρουσία στη συγκέντρωση στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο κλάδος είναι ενωμένος και αποφασισμένος.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών υποβαθμίζει το έργο των ταξί, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, νομιμοποιεί την πειρατεία και δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς Ταξί. Ο κλάδος μας ζητά ουσιαστικές και δίκαιες λύσεις.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν ενωμένοι και να συμμετάσχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις.

Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού καθώς ο αγώνας μας είναι υπαρξιακός και αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των δημόσιων μεταφορών.

Αυστηρά και μόνο για Έκτακτα περιστατικά Υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί της Περιφέρειας μας, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι».

Ακόμη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί, αναφέρει:

«Δεν συμφωνούμε με: