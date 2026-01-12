Από αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν τα ταξί 48ωρη απεργία, η οποία θα λήξει το πρωί της Παρασκευής, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Όπως φαίνεται η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση είναι μόνο η αρχή. Ο κος Λυμπερόπουλος μίλησε για επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες. «Κάθε μέρα θα έχουμε διαδηλώσεις στη Λεωφόρο Καβάλας μέχρι να μας δει ο κ. Κυρανάκης», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης είναι η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η οποία «οδηγεί τον κλάδο σε οικονομικό αδιέξοδο».

Δείτε το βίντεο του προέδρου του ΣΑΤΑ να ανακοινώνει την απεργία «χωρίς ορίζοντα»:

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί είναι τα ακόλουθα: