Η πτήση Α3204 της Aegean, με προορισμό τη Ρόδο, εξελίχθηκε απρόβλεπτα για τους επιβάτες της. Το αεροσκάφος αναχώρησε από την Αθήνα με καθυστέρηση, ενώ στη διάρκεια της πορείας καταγράφηκαν έντονες αναταράξεις, που προκάλεσαν ανησυχία σε όσους βρίσκονταν στην καμπίνα.

Παρότι η πτήση έφτασε στη Ρόδο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ομαλή ολοκλήρωση του ταξιδιού. Έτσι, το αεροσκάφος επέστρεψε στην Αθήνα.

Μετά την επιστροφή, οι επιβάτες παραμένουν σε αναμονή για επίσημη ενημέρωση σχετικά με το πότε θα μπορέσουν να ταξιδέψουν εκ νέου προς τον τελικό τους προορισμό.

Πηγή:dimokratiki.gr