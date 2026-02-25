Στη σύλληψη 59χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, το μεσημέρι της 24ης Φεβρουαρίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 59χρονος είχε θέσει παρανόμως στη συσκευή του ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, εισπράττοντας υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες τουλάχιστον 56 φορές.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Ο παραβάτης οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από τους αστυνομικούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Από τον περαιτέρω έλεγχο προέκυψε ότι κατά το τελευταίο πενθήμερο ο 59χρονος είχε επαναλάβει την ίδια πρακτική τουλάχιστον 56 φορές, αποκομίζοντας παράνομα αυξημένα ποσά από τους επιβάτες του.

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι από την Τροχαία συνεχίζονται για την προστασία των επιβατών και την τήρηση της νομιμότητας στις μεταφορές.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α./Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. 59χρονος ημεδαπός οδηγός ταξί που εισέπραξε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες τουλάχιστον -56- φορές έχοντας θέσει παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή

